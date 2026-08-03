La quarta edició del Festimariu serà de l'11 al 13 de setembre i comptarà amb una trentena de propostes
El certamen inclou música, literatura, natura i gastronomia
La quarta edició del Festival de les arts i la cultura Festimariu aplega quasi 30 activitats. L'organitza la Fundació Planes Cortsi se celebrarà de l'11 al 13 de setembre a Estamariu, a l'Alt Urgell. El certamen inclou música, literatura, natura i gastronomia.
Les ubicacions de cada activitat aniran variant, el primer concert tindrà lloc a l'església de Sant Vicenç amb el duo de jazz Celeste Alias i el guitarrista Santi Careta.
Entre les activitats hi ha l'exposició pels carrers de la localitat de creacions d'uns trenta artistes pirinencs. Per primer cop, es realitzarà un recital de poesia catalana i occitana. També hi haurà una sortida ornitològica guiada per part de Jordi Dalmau d'Aubèrria.