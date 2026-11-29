Elecciones Generales 2026: el PSC guanya les eleccions amb 1.983 vots a la Seu d'Urgell
ERC es consolida com a segona força i Vox creix, segons els resultats municipals comparats amb el 2023
El PSC ha estat la força més votada a la Seu d'Urgell en els comicis del 2026, amb 1.983 vots, el 32,05 % del total. Els socialistes endarrereixen 1,39 punts respecte al 2023, però mantenen el primer lloc. ERC ocupa la segona posició amb 1.563 sufragis (25,26 %), i el PP queda tercer amb 877 vots (14,17 %).
Els resultats deixen un mapa electoral força mogut a la capital de l'Alt Urgell. En relació amb la convocatòria del 2023, ERC puja gairebé set punts percentuals i Vox en suma més de tres, mentre que Junts i el PSC perden suport. A més, hi ha dues candidatures que no es van presentar fa tres anys i que ara entren en la comparativa.
Els tres partits més votats
El PSC va passar de 1.667 vots (33,44 %) el 2023 a 1.983 en aquesta ocasió. Tot i guanyar sufragis en xifres absolutes, el percentatge baixa 1,39 punts. ERC, per la seva banda, passa de 913 vots (18,31 %) a 1.563, amb un augment de 6,95 punts, el més destacat de la jornada.
El PP obté 877 vots, el 14,17 %, davant dels 647 (12,98 %) de fa tres anys, de manera que guanya 1,19 punts percentuals.
Junts, Vox i la resta de candidatures
JxCat obté 834 vots, el 13,48 %, i cedeix 0,70 punts respecte al 14,18 % (707 vots) que va aconseguir el 2023 amb JxCAT-Junts. Vox, en canvi, passa de 263 vots (5,27 %) a 546 (8,82 %), amb un increment de 3,55 punts.
Entre les forces que s'estrenen en la comparativa hi ha Comuns-Front Ampli, amb 203 vots (3,28 %), i ALHORA, amb 47 vots (0,75 %); cap de les dues es va presentar el 2023. PACMA aconsegueix 45 vots (0,72 %), 0,14 punts menys que els 43 vots (0,86 %) anteriors. FO suma 20 vots (0,32 %), 0,20 punts més que els 6 vots (0,12 %) de fa tres anys, i el PCTC manté el 0,08 % amb 5 vots, sense variació respecte als 4 del 2023.