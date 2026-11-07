Talarn visita les millores finançades per la Diputació a la Cerdanya
Un nou consultori mèdic i la millora d'un itinerari entre dos municipis
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha visitat aquest dissabte el nou consultori mèdic de Montellà i Martinet, el qual finança la Diputació, i la Via Blava del Segre, una ruta entre Martinet i Bellver de Cerdanya.
El consultori mèdic, ubicat a la plaça de Sant Eloi de Martinet, substitueix l'anterior, ja que presentava greus danys estructurals, i dona continuïtat al servei mèdic de la localitat. L'atenció sanitària també s'ha vist millorada gràcies al punt estratègic d’ambulància en espera creat entre un conveni amb l'ajuntament del municipi i el SEM. Amb un espai cedit per l'ajuntament, aquesta iniciativa ha permès un millor cobriment de les emergències mèdiques.
La Via Blava, per la seua banda, ha estat condicionada. Es tracta d'un itinerari de 12 quilòmetres resseguint el riu Segre. L'actuació ha consistit en l’adequació de camins, la millora del ferm, la desbrossada de vegetació, la consolidació de talussos, la instal·lació d’elements de protecció i la senyalització del recorregut. Les millores permeten una connexió més estable entre municipis i fomentar la mobilitat sostenible i el turisme actiu a la Cerdanya.