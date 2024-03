Les Borges Blanques demana un estudi sobre la qualitat de l'aire i instal·lar una estació vigilància atmosfèrica

detail.info.publicated acn

L'Ajuntament de les Borges Blanques vol que es faci un estudi sobre la qualitat de l'aire al municipi i que es declari la zona de protecció d'especial de l'ambient atmosfèric. Així ho van demanar els grups del govern local Borges per la República i ERC a través d'una moció al Ple que es va celebrar dilluns. Al 2016 ja es va fer un estudi amb un resultat que posava de manifest una elevada presència de compostos orgànics al voltant de la indústria. Vuit anys després, i davant la inquietud socials i la preocupació del govern per la qualitat de l'aire que respiren els veïns de la capital de les Garrigues, volen un nou estudi i resoldre les deficiències identificades en l'anterior.

L'estudi de 2016 va contemplar tres punts de mostreig: un al perímetre exterior de la indústria, un altre a la zona de l'antic escorxador municipal i un tercer al centre de la població. Els resultats van definir que no es podien aconseguir les lectures que s'havien programat perquè els tubs de mostreig es van saturar.

Ara es proposa a la Direcció General de Qualitat de l'Aire un estudi complementari al de 2016 que resolgui les deficiències identificades. També es demana al Govern la Declaració de Zona de Protecció Especial d'Ambient Atmosfèric amb la finalitat de reconèixer la seva situació i engegar les mesures adients de correcció. L'equip de govern també demana l'ampliació de prestacions de l'estació de referència de Juneda de vigilància atmosfèrica i demana la instal·lació d'una estació de vigilància atmosfèrica al municipi, atenent que és el nucli més poblat de la comarca i dels més afectats en tenir al seu terme municipal.

Seguretat viària

D'altra banda, durant el Ple l'Ajuntament va aprovar un conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit per tal de redactar un Pla Local de Seguretat Viària. Una de les línies prioritàries de cooperació per redactar aquest pla és que tingui en compte els trets bàsics i característics de les Borges Blanques amb l'objectiu de contribuir a un augment de la seguretat viària. Properament es farà un estudi, avaluació i seguiment d'aquest pla amb el SCT, que es dura a terme durant quatre anys i que no comportarà cap despesa econòmica per a l'ens municipal.

Pla especial urbanístic 'Complex Hoteler Masia Salat'

El 4 de maig de 2022, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida va aprovar definitivament la modificació del pla especial urbanístic 'Complex Hoteler Masia Salat'. El pla, formulat inicialment per una iniciativa privada, ha estat valorat per l'equip de govern de l'Ajuntament, que ha presentat una modificació perquè considera que és "convenient a l'interès general" en la mesura que agilitza la recuperació d'un recinte "en procés de degradació". Aquestes noves modificacions no afecten el terreny edificable, ni al règim d'usos ni la mobilitat i no tenen cap incidència ambiental, segons el consistori.

El pla especial urbanístic preveia una primera execució d'obres d'infraestructura, consistent en un canvi d'ús de l'edifici hoteler, com a residència de la tercera edat. Aquestes obres s'estan endarrerint per dificultats en trobar finançament i, en el seu lloc, es preveuen actuacions a curt termini. Aquestes, consisteixen en la posada en marxa de la depuradora, l'execució de les actuacions necessàries per a garantir l'abastament d'aigua al complex i l'adequació de l'accés des de la carretera N-240, que es troben fora de l'àmbit del pla especial, però dins de l'àmbit de la modificació, no trobant-se afectades per la zona de flux preferent, a més de les obres pròpies de la seva unitat de gestió.