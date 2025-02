A l'alça la producció de tòfona negra

El cultiu de la tòfona negra creix a les Garrigues en els l’últims anys i la comarca ja compta amb almenys 80 hectàrees dedicades a aquest producte com a alternativa a l’olivera i l’ametller. Bellaguarda és el municipi amb més superfície destinada a produir-la, amb unes 40 hectàrees. El segueix Bovera, amb gairebé 30 hectàrees i la Granadella, amb una desena. Es tracta de plantacions d’alzines que compten amb reg de suport del sistema del Garrigues Sud.

“Sense aigua no hi hauria tòfones, i en els últims cinc anys se n’han plantat diverses finques, tot i que de moment encara no hi ha una gran producció”, va explicar Manel Farré, agricultor de Bovera dedicat al cultiu i venda de tòfones. L’alcalde de Bellaguarda, Oligari Alberich, va apuntar també l’increment de plantacions al municipi. “Fins i tot agricultors de fora del poble que han vingut a plantar aquí”, va dir. Va afegir que gairebé una desena de pagesos del poble tenen plantacions de tòfona i “a poc a poc guanyen terreny”.

També guanya protagonisme a la Mostra Gastronòmica de l’Oli i la Tòfona, que celebra el municipi el 23 de febrer. Inclourà degustacions, tallers i demostracions de cuina utilitzant aquests dos preuats productes de la localitat.

També hi haurà sessions infantils i degustacions a l’obrador que comparteixen amb Juncosa, els Torms, el Soleràs, la Granadella, Granyena, el Cogul i Bovera, i s’elaborarà el menú gastronòmic de la mostra.

Lleida lidera l’exportació a Espanya amb 1.000 ha de cultius

Superant les 1.000 hectàrees d’alzina micorrizada, Lleida és la província catalana que més superfície dedica a la producció de la tòfona negra en plantacions controlades, i representa més del 75% de la superfície d’aquest cultiu a tot Catalunya. La Noguera al capdavant, Solsonès, les Garrigues, Jussà i Alt Urgell són les comarques catalanes més productives.Cada any augmenta entre 50 i 60 hectàrees la superfície conreada de trufa negra a Lleida, que a més lidera les exportacions del sector, amb un valor de més de 8,2 milions d’euros el 2022. El 95% de la trufa s’exporta a França, Itàlia, els EUA, i la Xina, segons dades de ministeri d’Economia. Lleida també lidera el sector comercial i d’exportació a Catalunya, passant de tenir una quota de mercat en les exportacions catalanes del 7% entre 2007 i 2011, al 70% el 2021. Les empreses comercialitzadores han posicionat Lleida com la segona província que més exporta de l’Estat darrere de Terol.