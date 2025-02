Un lloro de Juneda, 'segrestat' durant tres anys a les Borges Blanques

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir dijous passat un home de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte de receptació.

El gener de 2022 es va registrar un robatori amb força a una masia de Juneda, on es va sostreure un lloro gris de cua vermella (Psittacus erithacus), de grans dimensions i valorat en uns 700€. Tot i que la investigació inicial no va donar fruits, aquest mes de gener, tres anys després dels fets, els mossos van rebre la informació que el lloro robat podria estar en una casa de les Borges Blanques.

Un cop identificada la persona que el tenia, aquesta va admetre haver comprat l'animal fa tres anys per 350€ a un conegut que li va oferir el lloro perquè la família que el posseïa no podia cuidar-lo. Per aquest motiu, va ser investigada per un presumpte delicte de receptació.

Els agents van aconseguir recuperar l'animal i el van retornar al seu legítim propietari. Una reacció sorprenent va ser la de l'animal, que va mostrar gran alegria en reconèixer el seu propietari i veure’s novament a casa seva després de tres anys. Els lloros poden viure fins als 60 anys, i aquest en concret tenia 33 anys quan va ser sostret, i havia conviscut amb el seu propietari durant tot aquest temps.

Dijous passat, els investigadors van identificar l'individu que va vendre el lloro, un home de 26 anys, que va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de receptació. Després de declarar a comissaria, va quedar en llibertat amb l’obligació de presentar-se davant del jutge quan sigui citat.

La investigació continua oberta per identificar la persona responsable del robatori amb força.