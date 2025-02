Els Vilars guanyarà atractiu

El jaciment iber dels Vilars d’Arbeca se sotmetrà a partir de la setmana que ve a una intervenció per fer-lo més atractiu per als visitants. Els treballs, que es prolongaran fins al juny, hauran “d’oferir per primera vegada una restauració i adequació íntegra de la fortalesa”, segons el projecte. L’ajuntament ja ha adjudicat aquesta actuació, finançada amb ajuts específics del departament de Cultura per afavorir les “visites públiques” a elements del patrimoni arqueològic.

Una de les principals intervencions serà l’eliminació de la rampa construïda anys enrere per facilitar els treballs arqueològics a l’interior del recinte emmurallat. Es troba al sector nord-oest, on també està previst restaurar l’últim tram de muralla que s’havia mantingut al nivell del terra per permetre l’accés a l’antic poblat. Com en la resta dels murs, s’elevarà amb nous carreus per fer-lo més visible i se senyalitzarà la separació entre la part històrica i la de nova construcció.

L’eliminació de la rampa i la recuperació del tram de muralla “és l’actuació de més impacte visual, ja que és la primera vista de la fortalesa que es troba el visitant a l’arribar”, recalca el projecte. Malgrat que els treballs tenen com a finalitat potenciar els Vilars com a recurs turístic, no deixaran de banda la investigació. El projecte detalla que serà necessària una intervenció arqueològica prèvia a la recuperació d’una part de l’antiga fossa i del camp frisi, una fortificació consistent en una barrera de grans pedres clavades al terra per obstaculitzar el pas de cavalleria.

La intervenció es completarà amb treballs d’enjardinament i la instal·lació de risc per degoteig en talussos i fins i tot millores a l’aparcament a l’entrada del jaciment, on està prevista la plantació d’arbres per fer ombra als vehicles estacionats. El projecte contempla també el desplegament d’una xarxa de càmeres de videovigilància.

La intervenció que començarà aquest mes té un caràcter especialment estètic, però queda molt per investigar en l’antic assentament iber, habitat entre els segles VIII i IV aC. “Encara no s’ha trobat la necròpolis”, va assenyalar com a exemple el tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Francesc Roset. La directora del jaciment, la catedràtica de Prehistòria de la UdL Natàlia Alonso, va apuntar que hi haurà noves excavacions aquest any i que hi ha un camp al nord de l’actual jaciment on encara no s’ha intervingut. Al marge d’aquests treballs sobre el terreny, va destacar la importància de la tasca d’anàlisi i publicació de 35 anys de troballes a Arbeca.