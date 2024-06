Mor un home al ofegar-se mentre es banyava al riu a Gerb

detail.info.publicated Redacció Vídeo de Jordi Echevarría detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Efectius del GRAE Subaquàtic dels Bombers han localitzat aquesta tarde el cos sense vida d'un home de mitjana edat que s'estava banyant amb un conegut al riu Segre al seu pas per Gerb. L'amic, al perdre'l de vista, ha donat l'alerta i aleshores s'ha iniciat la recerca, en la que hi han participat deu dotacions dels Bombers. Finalment, cap a tres quarts de set de la tarde han trobat el cos. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació per esclarir les causes de la mort i la identificació del cos.

Per aquest servei, s’han activat 3 dotacions de Mossos d’Esquadra i 2 unitats i un psicòleg del SEM per donar suport psicològic.