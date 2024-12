Més de mig milió de litres d'oli de productors comarcals a la Noguera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb més de 1.500 hectàrees de cultiu i una producció de prop de 3 milions de quilos d’olives, la comarca de la Noguera és una destacada productora d’oli a Ponent. En essència, amb varietat arbequina, però també amb d’altres com la verdiell o les més minoritàries grossal, sarrut i bequeruda. Per promoure les excel·lències del producte, els petits productors s’agrupen sota el paraigua de l’Associació de Molins d’Oli de la Noguera. Procedeixen de Bellcaire d’Urgell, Ponts, Castelló de Farfanya, Artesa de Segre, Boada, Algerri, Cubells o Ribelles. Aquest producte es converteix en la punta de llança d’una oferta turística que convida a explorar el territori i una escapada clàssica són les visites guiades per conèixer l’elaboració de l’or líquid.