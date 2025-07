Denunciats dos membres d’un grup criminal per saquejar jaciments arqueològics amb detectors de metalls a la Noguera

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals han denunciat dues persones, integrants d'un grup criminal dedicat a la venda il·legal d'objectes d'interès arqueològic, quan estaven prospectant amb detectors de metalls en una zona al terme municipal de Castelló de Farfanya (Noguera. En l'actuació, els agents van intervenir 1.252 objectes metàl·lics d'interès històric i arqueològic, entre els quals 943 monedes de diverses èpoques. També van confiscar dos detectors de metalls i eines auxiliars, com un aixada i un pic. Posteriorment, en el marc de la mateixa actuació, es van escorcollar dos domicilis a Balaguer on es van trobar uns 1.300 objectes més, la majoria monedes, així com tres detectors de metalls addicionals i eines per a la neteja i manipulació de les peces.

Part del material intervingut pels Agents Rurals estava destinat a la venda a través d'un conegut portal de compravenda en línia. Aquesta actuació ha comptat amb un operatiu conjunt d'efectius del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) ), de la Unitat Central de Patrimoni Cultural i del Grup Especial de Col·laboració amb l'Administració de Justícia (GECAJ) del Cos d'Agents Rurals i el suport d'efectius dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica Policial de Balaguer.

Alerta per l'augment de l'arqueofurtivisme

La de la Noguera és una de les 40 actuacions que els Agents Rurals han dut a terme durant els primers 6 mesos de l'any contra l'ús il·lícit de detectors de metalls al medi natural. Aquesta xifra suposa un increment significatiu d'aquesta pràctica, que és il·legal perquè posa en risc el patrimoni cultural català, ja que durant tot l'any passat les inspeccions per aquesta causa van ser prop de 30.

Agents Rurals han alertat en els darrers anys sobre la consolidació de l'ús de detectors de metalls al medi natural i estimen que aquest 2025 serà l'any amb més actuacions contra aquesta pràctica de la darrera dècada. També denuncien que hi està havent una gran incidència sobre jaciments arqueològics inventariats. Així, el 51,3% de les inspeccions s'han realitzat en jaciments arqueològics inventariats o en un radi de 150 metres, mentre que el 48,6% restant ha tingut lloc fora d'aquests àmbits.

Les conseqüències per als arqueofurtius han anat des de l'obertura de diligències penals i el comís de material, fins a la incoació d'expedients sancionadors o l'emissió d’advertiments informatius.

Segons les dades d'enguany, el territori més afectat per aquesta pràctica són les comarques de Girona, que concentren el 30% de les actuacions, seguides de les comarques de Tarragona (24,3%), Lleida (21,6%) i Barcelona (20%). A l'Alt Pirineu s'ha registrat el 2,7% restant, mentre que a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre no s'han detectat casos fins ara.

Els detectors de metalls continuen sent una eina habitual entre els anomenats arqueofurtius, persones que cerquen restes arqueològiques amb finalitats lucratives. Des del cos d'Agents Rurals remarquen que la recerca de restes arqueològiques o d'interès històric amb aquests aparells no està permesa i el seu ús es limita a professionals de l'arqueologia.