Resolta l’alerta per filtracions a la presa de l’embassament de Rialb

Protecció Civil ha donat per finalitzat el seguiment específic de la incidència per filtracions a l’embassament de Rialb, a la Noguera, després que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) hagi confirmat la resolució del cas i la normalització de la situació. La CHE ha informat en la darrera reunió del Comitè Tècnic del Pla INUNCAT que els treballs de consolidació i impermeabilització de la presa, juntament amb la baixada de nivell de l’embassament, han propiciat una progressiva reducció de la filtració, que actualment és inexistent, i han motivat la decisió. Aquesta informació ha estat comunicada als municipis situats entre l’embassament de Rialb i el de Riba-roja, com ja s’havia fet durant el seguiment per part de Protecció Civil.

Davant aquesta evolució favorable, es dona per tancat l’escenari 1 activat preventivament per aquesta situació i es retorna a l’escenari 0 de normalitat, per la qual cosa Protecció Civil desactiva el seguiment associat a aquesta incidència en el marc del Pla INUNCAT.

Els treballs que es duran a terme a partir d’ara per part de la CHE formaran part de les tasques habituals de manteniment i consolidació d’infraestructures pròpies de qualsevol embassament, sense implicacions extraordinàries des del punt de vista de la protecció civil.

L’alerta de Pla INUNCAT per aquest motiu es va activar el 22 d’abril, de manera preventiva, després que la CHE comuniqués l’existència d’una filtració a la part alta de la presa de Rialb i l’inici immediat dels treballs de segellat. D’acord amb la normativa estatal dels plans d’emergència de preses, la CHE va declarar l’escenari 1, que no comporta risc per a la població aigües avall, però sí implica l’aplicació de mesures de control i seguiment tècnic.