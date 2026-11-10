Un detingut a la Festa Major de Balaguer per forçar un cotxe policial i portar cocaïna i un ganivet de grans dimensions
La Guàrdia Urbana de Balaguer va intervenir 23 grams de cocaïna i un ganivet de grans dimensions a un detingut durant el dispositiu de seguretat de la Festa Major.
La Guàrdia Urbana de Balaguer va detenir, en el marc de l'operatiu de la Festa Major de la ciutat, un home que presumptament intentava forçar la porta d'accés als pavellons i posteriorment obrir un vehicle policial, durant la matinada de diumenge a dilluns de la Festa Major. A més, els agents li va intervenir 23 grams de cocaïna i un ganivet de grans dimensions.
El dispositiu especial de seguretat de la Festa Major es va desplegar des de dijous fins a dilluns. La policia local va assumir els serveis de prevenció, vigilància, regulació i seguretat ciutadana dels actes programats, amb especial atenció al consum i la tinença de drogues i a la detecció d'armes blanques.
Detingut al carrer Urgell a les quatre de la matinada
Cap a les quatre de la matinada, agents de paisà que feien vigilància preventiva per evitar robatoris i actes incívics van veure, al carrer Urgell, una persona que presumptament intentava forçar amb un estri la porta dels pavellons. Tot seguit, es va dirigir cap a un vehicle policial i va provar d'obrir-ne la porta.
Els agents el van detenir i, en l'escorcoll, li van trobar un ganivet de grans dimensions i una bossa amb aproximadament 23 grams de cocaïna. El detingut ha estat posat a disposició judicial.
Disset intervencions per drogues durant la Festa Major
En el conjunt del dispositiu, la Guàrdia Urbana ha fet aproximadament disset intervencions relacionades amb drogues, sobretot per petites quantitats de cocaïna i marihuana a persones que presumptament en consumien a prop dels pavellons.
Divendres, els agents van intervenir una bossa de grans dimensions amb presumpta cocaïna, repartida en diversos embolcalls, i diners en efectiu. Aquests indicis van motivar la detenció d'una persona per un presumpte delicte contra la salut pública.
A més, una altra persona està investigada pel mateix delicte després que li localitzessin uns 25 grams de haixix, una bàscula de precisió i material presumptament destinat a fraccionar la substància per distribuir-la.
Més presència policial a les Firetes i als pavellons
Una de les prioritats del dispositiu ha estat reforçar la presència policial a les Firetes i als pavellons, sobretot en les franges de més afluència. Així, es van intensificar els recorreguts preventius en els moments punta d'entrada i sortida, per garantir la seguretat dels assistents i prevenir incidents, amb atenció especial a les zones d'oci i als horaris nocturns.