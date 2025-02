De restaurador a Barcelona a cuinar caldos a Tremp

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Un caldo d’ossos cuinat un mínim de 24 hores. Es tracta de Huma Broth, que produeix l’emprenedor Rubén Ruiz en un obrador a Tremp. L’elabora amb ingredients de proximitat, que van des de l’aigua, que emana de les fonts de Caldes de Boí, fins a la matèria primera, ossos i cartílags de les vaques que crien ramaders de la zona. El resultat es ven a un preu de 23 euros per litre, com un aliment d’alt contingut en proteïnes que afavoreix el desenvolupament i el manteniment muscular.

“Jo era cuiner, he obert fins i tot restaurants a Barcelona, però un dia vaig decidir apostar per una vida més tranquil·la i vaig acabar fent de pastor de cabres a la Vall de Boí”, explica Ruiz, que afegeix que “l’experiència em va servir per tornar a connectar amb mi mateix, però quan vaig ser pare vaig intentar buscar una feina més conciliadora, i d’aquí van sortir els caldos de Huma”.

El que diferencia Huma Slow Broth d’un caldo industrial, explica Rubén Ruiz, és que els segons “es duen a terme a tot estirar amb un 23% de material sòlid i una cocció d’entre tres i quatre hores, mentre que en el meu cas ús un 52% de sòlid i cuino unes 24 hores a baixa temperatura”.

El producte elaborat a l’obrador de Tremp ofereix 8,2 grams de proteïna per cada 100 mil·lilitres, mentre que en la seua versió feta amb ossos de pollastre són 3,8 grams. Això, explica, el fa ideal per a persones amb algun tipus de trastorn de conducta alimentària o per combatre la pèrdua de massa muscular en persones grans, també conegut com a sarcopènia.

Ruiz treballa per col·locar el seu producte al mercat de la salut i el benestar. Elabora actualment uns 200 litres de caldo al mes, que ven en botigues de Barcelona, Sabadell, Vielha, València i Múrcia, entre altres localitats. També el comercialitza a través d’internet. Davant de l’èxit inicial d’aquest producte, pensa ja en augmentar la producció i preveu contractar dos persones per elaborar fins a 1.000 litres de caldo per setmana. La imatge de la seua marca és la silueta d’un trencalòs, una de les aus més emblemàtiques del Pirineu i la dieta del qual es compon únicament dels ossos i carn de cadàvers.