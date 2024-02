Teatre a Mollerussa per conscienciar la gent gran dels furts i delictes dels quals poden ser víctimes

detail.info.publicated acn

El Teatre L'Amistat de Mollerussa acollirà el pròxim 2 i 3 de març l'obra 'Seguretat en escena' la qual té per objectiu contribuir a fer prevenció dels delictes i les estafes més comunes que tenen la gent gran com a víctimes més habituals. Es tracta d'una iniciativa que a la demarcació de Lleida ja s'ha dut a terme amb èxit a Lleida i Balaguer, tal com ha explicat el cap de l'ABP de Pla d'Urgell – Les Garrigues, Roderic Moreno. L'obra es fa a partir d'una col·laboració entre el Casal Municipal Sènior, a través dels usuaris inscrits al curs de teatre, i els Mossos d'Esquadra, els quals exploren mitjans més lúdics i didàctics per arribar a aquest col·lectiu vulnerable davant delinqüents i estafadors.

L'obra es representarà el dia 2 a partir de dos quarts de sis de la tarda i es repetirà el dia 3 a partir de dos quarts de dotze del matí amb la voluntat d'arribar al nombre més gran de públic possible, tant de Mollerussa com de la comarca. Per aquest motiu, s'ha fet difusió de l'esdeveniment a tots els casals de gent gran dels municipis del Pla d'Urgell per tal que puguin assistir a la representació la qual té l'entrada gratuïta, tot i que amb reserva prèvia del tiquet corresponent a través del casal del 20 al 29 de febrer.

Roderic Moreno ha explicat que entre els delictes més habituals dels quals són víctimes la gent gran hi ha els del fals revisor de gas o de llum o els furts que es fan amb el mètode de la mimosa o el de la taca, entra altres a través d'Internet com el del fals militar amorós, per exemple. L'objectiu és que en clau d'humor i d'una manera didàctica s'ofereixin consells per fer prevenció a través d'una experiència comunitària en la qual els protagonistes dels esquetxos són de Mollerussa.