Joves d'Acudam i infants d'I2 de Mollerussa comparteixen temps de joc a través d'un taller de fang artístic i inclusiu

Joves de l'entitat social Acudam i alumnes d'I2 de l'escola bressol La Quitxalla de Mollerussa es troben un cop al mes per jugar amb fang en el marc d'un projecte artístic i pedagògic que educa en la diversitat. La iniciativa porta per nom 'De mans al fang' i busca estimular la creativitat i l'expressió lliure dels infants mitjançant la transformació d'aquest element, mentre que en la seva vessant social també vol sensibilitzar en la diversitat. Per part d'Acudam, el projecte ajuda a millorar l'autoestima i les capacitats socials dels quatre joves amb discapacitat que hi participen. Des de l'escola bressol destaquen les interaccions "naturals" i "espontànies" que s'han donat en les sessions i diuen que volen donar continuïtat al projecte.

Els quatre joves d'Acudam participen un cop al mes en la dinamització del projecte artístic 'De mans al fang'. La iniciativa conjunta va començar al gener i el taller es concep com un espai creatiu on els infants poden explorar lliurement l'argila amb l'objectiu d'estimular la seva creativitat i expressió lliure. A més, també els ajuda a desenvolupar habilitats motores i promou la interacció personal tot utilitzant eines i materials complementaris.

La coordinadora del projecte, Carol Moré, ha destacat la bona sintonia que hi va haver amb Acudam des de la primera sessió. "Va ser tot un èxit, com màgica perquè totes les peces que ens havíem plantejat havien encaixat", ha dit, i ha afegit que compartir les sessions amb els quatre joves d'Acudam a ha fet créixer una "complicitat molt natural i una relació molt espontània".

Des de l'entitat social també valoren positivament l'experiència, ja que és una manera d'empoderar les persones amb discapacitat i ajudar-les en el seu desenvolupament personal i social. També afirmen que el fet de participar de manera activa en el taller els ajuda a millorar la seva autoestima, autonomia i capacitats socials.

Entre els usuaris d'Acudam participants hi ha l'Alexandra Plesca i el Genís Carné, que destaquen que s'ho passen "molt bé" jugant amb els infants. De la seva banda Desiré Palomino diu que també l'hi agrada estar amb els nens i ajudar-los mentre "s'expressen amb el fang".

Aquest dimecres ha tingut lloc la darrera sessió del projecte en què hi ha participat una vintena d'infant. La voluntat del setembre és reprendre la iniciativa al setembre coincidint amb l'inici d'un nou curs.