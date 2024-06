En marxa les obres de la primera gran mesquita de Lleida, que serà a Mollerussa

Les obres per construir la mesquita Annour al polígon industrial Ronda Ponent de Mollerussa ja han començat. Els treballs van a càrrec de l’empresa Arroquetes i ja s’han aixecat els pilars que sustentaran l’estructura de l’edifici.

L’associació musulmana que ha impulsat aquesta obra es va mostrar ahir satisfeta amb l’inici dels treballs, que arriben després de gairebé tres dècades de recerca d’ubicació, que substituirà el local del carrer Molí, al centre. De fet, es tracta de la primera mesquita construïda de nova planta a les comarques de Lleida, segons van confirmar els promotors.

Van assegurar que els treballs es portaran a terme per fases i els ajuts seran crucials per acabar l’obra, el pressupost de la qual ascendeix als 900.000 euros. Van animar fidels i entitats a continuar col·laborant perquè així “es compleixi un somni de la nostra comunitat”, tal com van explicar ahir el president de l’Associació Mesquita Annour, Said Aharrou, i el portaveu, Abdelaziz Bednaoui.

La comunitat va adquirir els terrenys el 2019

L’Associació Musulmana Mesquita Annour de Mollerussa va adquirir uns terrenys ubicats entre els carrers Germà Jaume Hilari i dels Regants del polígon Ronda Ponent l’any 2019 i van obtenir els permisos pertinents, entre els quals el de l’ajuntament, per iniciar la construcció del nou edifici l’any passat.

El nou espai comptarà amb una gran sala de culte amb una capacitat aproximada per a unes 170 persones, entre altres dependències. També hi haurà al mateix edifici un espai per a les dones, amb una entrada diferenciada. Així mateix, s’habilitaran aules de formació així com una zona d’aparcament de cotxes.

A les comarques de la demarcació de Lleida, les comunitats musulmanes d’altres capitals com Balaguer, Tàrrega o Cervera ja compten des de fa anys amb una mesquita, però està ubicada en locals condicionats. A la capital del Pla d’Urgell, juntament amb el local del carrer Molí, en ple nucli antic, també s’utilitzen espais municipals com els pavellons firals en el cas de celebracions massives com el ramadà.