Big Ben torna a la fi 9 anys després

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pla d’Urgell va fer ahir un gran pas per revitalitzar el lleure nocturn de Lleida amb la reobertura de la discoteca Big Ben de Golmés. Nostàlgics de l’època daurada d’aquest local, joves curiosos i molta gent amb ganes de festa van assistir a la sessió inaugural de la sala, que reobre les portes després de 9 anys tancada.

A partir de les 9 de la nit, es van obrir les taquilles amb cues d’una hora perquè aquells que encara no l’havien aconseguit poguessin comprar l’entrada. Unes 4.000 persones la van comprar anticipadament online fins divendres passat, quan es va tancar aquesta opció. Els que van voler menjar alguna cosa abans d’entrar a les sales de la discoteca van poder anar a la pizzeria.Centenars de persones es van agrupar als accessos del complex per ser dels primers a entrar a la discoteca, que va obrir les portes a les 23.40, amb 40 minuts de retard. La companyia Bunker, propietària del complex, ha ocupat unes 150 persones per a la vetllada, entre els quals cambrers, personal de guarda-roba, animadors i performers, va explicar Romina Andrioli, responsable de recursos humans.Al tancament d’aquesta edició, abans de mitjanit, el públic vingut de diferents punts de Catalunya com Valls, Barcelona o Tarragona, continuava omplint la discoteca, amb la previsió d’arribar a les més de 5.000 persones.La vetllada prometia emocions i sorpreses. El moment estel·lar de la sessió inaugural seria el concert de Safri Duo a la sala Plató. El grup danès de música trance i dance basat en les percussions, tornava a Golmés al mateix escenari on va actuar el 2001. La discoteca comença aquesta nova etapa presentant-se com un complex multiespais per a tots els públics. Juntament amb la sala principal, amb DJ Jose Lorenzo al capdavant, s’obren tres sales més: al Planetari hi haurà música per als més joves amb dembow i reggaeton de la mà de la reconeguda DJ Neus González.La zona Club, ubicada a l’antic pub, està dedicada als amants del techno i la música electrònica amb el DJ Julio Barrancua. També es posa en marxa la sala Univers per als amants del retro, dedicada als grans èxits de tots els temps i l’estil pop, amb el DJ Jorge La Suerte.L’organització va prioritzar la seguretat i, per garantir un accés fluid, es van habilitar carrils d’entrada, juntament amb altres mesures.Entre les innovacions de la nit inaugural de Big Ben destaquen els braçalets cashless per pagar les consumicions, amb diferents punts de càrrega al complex. Així mateix, a tot el recinte s’accepta el pagament amb targeta i les seues variants. Hi haurà aparcaments exclusius per a les persones amb entrada i també un aparcament VIP.