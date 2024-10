Premi a la solidaritat local

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Pau Del Valle i el president del CIS, Antoni Reig. - J.GÓMEZ Pau Del Valle i el president del CIS, Antoni Reig. - J.GÓMEZ Pau Del Valle i el president del CIS, Antoni Reig. - J.GÓMEZ Pau Del Valle i el president del CIS, Antoni Reig. - J.GÓMEZ Pau Del Valle i el president del CIS, Antoni Reig. - J.GÓMEZ Pau Del Valle i el president del CIS, Antoni Reig. - J.GÓMEZ

La quinzena Vetllada Solidaria que organitza el consistori de Mollerussa juntament amb el Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran va destacar la tasca altruista de diferents veïns de la comarca. La primera va ser Dolors Bell-lloch Lleonard com a impulsora del Centre de Formació d’Adults, que va dirigir durant 24 anys, així com per la dedicació a l’ensenyament al llarg de la seua trajectòria en diferents àmbits socials. També va rebre un guardó Tere Grañó Costa per la seua àmplia trajectòria en tasques de voluntariat i per dirigir entitats com l’associació de dones L’Albada, les Aules Universitàries Guiu Clara de Mollerussa i, actualment, la Cooperativa de Transició Energètica La Plana Sostenible. Pel que fa a l’Associació d’Amics i Amigues de la Banqueta de Mollerussa-Golmés al Salt del Duran, amb Pau Del Valle al capdavant, es va premiar la seua implicació en la conservació i millora del pulmó natural de la banqueta del canal d’Urgell.

També es va destacar la tasca de l’Associació Senegalesa de Mollerussa, que ha complert 20 anys a la ciutat i se li reconeix la integració en l’àmbit social i la seua dinamització en l’intercanvi intercultural. Finalment, també va rebre un guardó la Residència Llar Terres de Ponent pel compromís durant uns 30 anys en l’ajuda a persones amb discapacitat física per millorar la seua qualitat de vida. La vetllada es va portar a terme al Resquitx de Golmés divendres passat i va reunir 400 persones. La va presidir el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.Aquest any el reconeixement Ànima va ser per a l’Agència de les Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA). Va recollir el premi el representant a Catalunya de l’entitat, Arnau Selga. També es va entregar el reconeixement Abba Melaku a Josep Maria Pujol, que va agafar el relleu del CIS Ángel Olaran després de la mort del seu germà Àngel el 2015.