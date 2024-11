Jornada per aparellar empreses i joves que busquen feina

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Amistat de Mollerussa serà la seu el proper 14 de novembre de la jornada #JoVullSer, que té per objectiu posar en contacte joves de 16 a 29 anys que busquen ocupació amb empreses que busquen personal. Es tracta de la tretzena edició d’aquesta jornada i la quarta que se celebra a la capital del Pla d’Urgell. La jornada, que preveu atreure 150 joves, comptarà amb la participació d’una desena d’empreses de la comarca sol·licitants de feina.

La presentació es va realitzar ahir a la delegació a Mollerussa de la Cambra de Comerç i va comptar amb la intervenció de l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona; el president del consell comarcal del Pla d’Urgell, Carles Palau; i el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó. També hi va ser present el delegat de la cambra a Mollerussa, Josep Anton Gaya. Saltó va indicar que a Lleida falta mà d’obra qualificada a tots els sectors, però especialment en el món dels oficis. En aquest sentit, va valorar com a necessàries iniciatives com #JoVullSer, que permeten als joves fer el seu primer pas al món laboral. Solsona va destacar l’“oferta laboral variada” de la ciutat i va remarcar que la taxa d’atur registrada a Mollerussa se situa actualment per sota del 9% i a la comarca, en un 7%.