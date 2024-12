El consell comarcal del Pla renova la seua imatge corporativa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell comarcal del Pla d’Urgell va presentar ahir la seua nova imatge corporativa, un treball que ha anat de la mà de l’il·lustrador i dissenyador gràfic de les Borges Blanques Jordi Calvís. Els elements tradicionals de l’escut comarcal es mantenen però amb un nou enfocament adaptat als nous temps. Així, el nou logotip passa a estar format per 16 cercles que representen tots els pobles i municipis del Pla d’Urgell. El color passa a ser el verd, com a símbol dels seus paisatges, l’agricultura i prosperitat de la zona, tal com va remarcar Calvís.

El president del consell, Carles Palau i Boté, va destacar la importància d’aquesta renovació, assegurant que “el nou logotip reflecteix la identitat de la nostra comarca, amb un arrelament ferm a la tradició, però amb una mirada cap al futur. És un símbol de la col·laboració i el compromís del consell amb la nostra gent i el territori”. Per la seua part, Calvís, de l’agència de disseny web i comunicació digital Antaviana, va explicar que “l’objectiu és mantenir l’essència històrica, però amb un llenguatge visual actual i accessible per a tothom”. El consell començarà a utilitzar la nova imatge corporativa de forma oficial a partir de l’1 de gener del 2025.