Un detingut per una agressió homòfoba en una zona d'oci de Golmés

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dijous un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’exercici dels drets fonamentals, lesions i danys lleus per una agressió a Golmés. Els fets es remunten al passat 20 de gener, quan es va produir una agressió a l’exterior d’una zona d’oci de Golmés. Segons ha explicat la policia, un home va agredir-ne un altre i quan va ser a terra, l’agressor i dos companys més li van donar puntades de peu mentre cridaven insults homòfobs. La víctima va ser atesa per amics seus i, posteriorment, va presentar denúncia pels fets.

Arran aquest fet es va obrir una investigació que va permetre identificar l’agressor principal, que ja tenia diversos antecedents policials. Finalment, dijous passat, es va detenir l’agressor que va colpejar inicialment a la víctima.

La investigació continua oberta per tal de determinar les responsabilitats dels acompanyants de l’agressor, que també han estat identificats. El detingut va passar divendres a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.