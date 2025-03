Una batuda amb fures a Torregrossa acaba amb la caça de 398 conills

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Àrea Privada de Caça de Torregrossa va organitzar dissabte passat una batuda amb fures per capturar conills al terme municipal. Van participar-hi disset grups de caçadors de diferents punts de Catalunya, i es van organitzar en batudes d’un màxim de quatre components, que es van distribuir per disset zones delimitades. En total es van caçar 398 conills. La jornada va culminar amb un dinar per als assistents i l’entrega de premis del concurs de caça.