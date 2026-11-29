Eleccions Generals 2026 a Mollerussa: el PSC guanya les eleccions amb 1.834 vots i ERC és segona
PP i Vox pugen més de tres punts respecte del 2023 en els resultats electorals
El PSC ha estat la candidatura més votada a Mollerussa, amb 1.834 vots, el 29,41 % dels sufragis, tot i que perd 2,61 punts percentuals respecte del 2023. ERC ocupa la segona posició amb 1.232 vots (19,76 %), seguida de Junts, amb 1.102 (17,67 %), del PP, amb 967 (15,51 %), i de Vox, amb 736 (11,80 %).
Si es comparen amb els resultats del 2023, les dades mostren un avenç d'ERC, del PP i de Vox, mentre que els socialistes i Junts retrocedeixen. Els republicans pugen 3,83 punts, els populars 4,50 i el partit de Vox 3,94. Així, ERC passa de la tercera a la segona plaça, i Junts, que fa quatre anys era segona força amb 970 vots (19,17 %), baixa fins a la tercera posició.
En el cas del PSC, la davallada és de 2,61 punts percentuals: l'any 2023 va obtenir 1.620 vots, el 32,02 %. Tot i la pèrdua de pes, el partit continua al capdavant a Mollerussa, amb una diferència de 602 vots respecte d'ERC.
Els resultats de les cinc forces principals
El PSC va aconseguir 1.834 vots, el 29,41 %, enfront dels 1.620 (32,02 %) del 2023. ERC va créixer des dels 806 vots (15,93 %) fins als 1.232 (19,76 %). Junts va passar de 970 vots (19,17 %) a 1.102 (17,67 %), amb un descens d'1,50 punts percentuals.
El PP va registrar 967 vots, el 15,51 %, davant dels 557 (11,01 %) de la cita anterior. Vox, per la seva banda, va passar de 398 vots (7,86 %) a 736 (11,80 %). Són els dos partits amb un increment de vots més destacat en termes absoluts, juntament amb ERC.
Les candidatures amb menys suport
Comuns-Front Ampli, que no es va presentar el 2023, ha obtingut 144 vots, el 2,30 % dels sufragis. També es va estrenar Alhora, amb 80 vots (1,28 %). Cap de les dues formacions té comparativa amb la convocatòria anterior.
Entre les opcions més minoritàries, PACMA ha sumat 31 vots (0,49 %), dos centèsimes menys que el 2023, quan en va obtenir 26 (0,51 %). FO ha aconseguit 12 vots (0,19 %), 0,08 punts més, i el PCTC, 9 vots (0,14 %), amb una pujada de 0,09 punts respecte dels 3 vots (0,05 %) de fa quatre anys.