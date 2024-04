«He passat de 20.000 seguidors a Instagram a escriure el primer llibre»

Arnau Armengol Peralba Escriptor i graduat en negocis i màrqueting internacional



Parli’m del seu canvi com a professional del màrqueting a escriure llibres.

Després de graduar-me el 2019 tenia clar que volia anar a treballar a l’estranger, però el 2020 la pandèmia em va parar i vaig tornar a casa. Tinc 28 anys. La covid em va trencar els esquemes, però llavors vaig canviar aquest escenari catastròfic per una oportunitat. Primer vaig començar a fer il·lustracions amb l’iPad, era una cosa que m’agradava i vaig obrir un compte a Instagram per compartir els meus dibuixos. El compte es diu dosmilvint.com. Primer eren il·lustracions i fotos que acompanyava amb frases cèlebres i després vaig començar a escriure, que és en el que em centro ara.

Un canvi molt gran, no?

Sí. Mai de la vida m’ho havia plantejat i de sobte va sorgir la idea d’escriure el que veig i sento. El vaig pujar a Instagram i va començar a rodar amb bon feedback. Llavors em vaig plantejar escriure un llibre de poesia.

L’obra és un poemari?

Sí, es diu Culte al cor. És autoeditat i dissenyat per mi mateix tret de la part gràfica, que està creada amb intel·ligència artificial. És el primer llibre que faig i l’acompanyo amb un imant, un punt de llibre i una targeta. És un detall perquè és el primer llibre que publico. Tenia l’espineta del disseny gràfic i crec que es respira al llibre amb un disseny molt visual. Per a mi és molt important l’estètica, per aquesta raó no he volgut tirar endavant amb una editorial ja que et posen certes limitacions de presentació. Intento donar-li una estètica de llibre antic, però no té res a veure amb una altra religió que l’amor propi. Serà una trilogia, en van unes altres dos darrere. L’estètica és molt personal.

Parli’m de la seua poesia.

És lliure, m’inspiro en la poeta canadenca Rupi Kaur. És una poesia breu, concisa i explícita. Hi ha poemes llargs però defineixen el llibre, que és concís i explícit.

Existeix un ordre, un fil conductor en els poemes?

El llibre té dos línies: una és narrativa i l’altra visual. No són poemes ordenats i no segueix el fil de cap història. Parteixo d’una paraula, dos o tres i a partir d’allà estiro el fil. Escric sense esborrar, sense limitar, sense fer de policia de mi mateix. Quan acabo, tracto d’ordenar l’escrit i donar-li un sentit. El contingut és un degradat de positiu a negatiu, i el visual també va de colors vius a negre.

Hi ha poemes d’una sola frase.

El poema més curt té una sola paraula, el més llarg, quatre pàgines. M’agrada ser breu, concís, fa més fàcil la lectura.

Havia publicat alguna cosa abans?

No, no tenia cap trajectòria en el món de l’escriptura, encara que sí que llegia molt. Tot va començar amb una xarxa social anomenada Tumblr (una plataforma de blogs de curt format de textos, imatges, vídeos, enllaços, cites i àudio que acull 152 milions de blogs). Allà es poden trobar relats i escrits de forma molt explícita. Escriure sense decorar: penso que això és el que diferencia aquesta poesia de la més clàssica, on hi ha molta decoració que despista del missatge que vols enviar. M’agrada que el que escric no distregui d’allò que vull explicar.

On viu?

A Guissona. Estava treballant a Oliana i ho vaig deixar per poder acabar el llibre.

I ara què?

Em vaig especialitzar en publicitat i màrqueting. Tinc experiència en agències de publicitat i comunicació. M’agradaria entrar en el món del llibre dins de la promoció, és a dir, màrqueting per a editorials.