Voluntaris de Lleida a València: "els veïns afectats per la dana estan molt enfadats perquè se senten abandonats"

Publicat per carmina marsiñach/l.garcía vídeos de JULIÀ PRADO Verificat per Creat: Actualitzat:

“Els veïns estan molt, molt enfadats perquè se senten abandonats per les administracions i no saben com acabaran, si l’ajuda arribarà, i és gràcies als voluntaris, que hi ha milers, que s’està fent alguna cosa”. Així es va expressar ahir el mosso Albert Palacio, de l’associació Copland, que juntament amb el lleidatà David Lijarcio són des de dimecres a les zones més afectades, com Alfafar i Paiporta.

També van començar a retirar els vehicles que s’amunteguen als carrers dels municipis més afectats per la gota freda el contingent dels Bombers de la Generalitat que van partir divendres. Entre ells hi ha el bomber voluntari de Torà Toni Farré, que va explicar que ahir van estar a Algemesí retirant l’aigua que s’acumula als garatges i també traslladant vehicles i estris que col·lapsen la via pública. “La gent ho ha tret tot al carrer, tot el que tenien, i està per tirar. El principal és intentar que els carrers siguin practicables per poder transitar”, va destacar. Amb ell hi ha un bomber d’Àger, dos de Seròs i un altre de Les Borges. El contingent de Bombers també va treballar a Catarroja.

Per la seua part, Joel Guiu, un dels voluntaris lleidatans desplaçats al País Valencià, va explicar que “el fang ens arriba fins els turmells i el panorama és desolador”. Ahir va estar amb altres lleidatans que van partir divendres des de Mollerussa a Picanya.

Mentrestant, Albert Dardé i Julià Prado, veïns de Cervera, van viatjar amb el seu 4x4 fins València per portar menjar, medicaments i material. Van partir la matinada de divendres a dissabte amb el maleter a vessar i van quedar amb uns altres vuit vehicles i dos furgonetes a Salou. De camí a València es van trobar llargues cues i milers de voluntaris. Al migdia van arribar a Paiporta. “Està tot fatal, sembla que hi hagi hagut una guerra”, explicava Julià commocionat.

Albert Dardé i Julià Prado, de Cervera, ahir amb màscares i amb el seu vehicle ple de material.

Després es van dirigir a Alcàsser i Picanya. Allà, al centre de coordinació habilitat els van dir que es dirigissin fins Catarroja amb els tot terrenys perquè en aquesta zona les vies de comunicació estaven molt afectades i no els havia arribat menjada ni material. “Quan ens en vam anar de Picanya els veïns i voluntaris ens aplaudien (...) una dona d’uns 60 anys ens ho va agrair entre llàgrimes”, relata Julià.

Però una vegada allà, a Catarroja estava col·lapsat i no els van deixar accedir a la localitat perquè segons els van dir, encara estaven retirant cadàvers. Va ser a Sedaví on van descarregar tot el material. Julià explica que “la gent feia una cadena humana per anar descarregant tot el menjar, eren molt organitzats (...) ha estat molt dur, però realment veus que en aquestes situacions surt el millor de les persones”.

Per evitar infeccions en aquestes zones amb grans quantitats d’aigua acumulada van utilitzar guants i mascaretes, seguint les indicacions de Salut Pública.

Expliquen que els carrers estaven plens de milers de cotxes amuntegats, tota la població estava intentant retirar el fang de les seues cases amb escombres i galledes, i durant tot el dia no paraven d’arribar cotxes i camions d’empreses i particulars amb més material. I hi havia molts militars, policies i bombers treballant al terreny. “No és només una població, és que és com si tota la Segarra estigués destrossada. És molt fort”, diu Julià, que coincideix amb el que exposa Albert: “no em podia quedar a casa veient aquestes imatges per la tele”.

Durant tota la tarda van recórrer altres poblacions i la seua intenció era quedar-se a dormir a València. A través de les xarxes socials de la seua dona, que té un compte d’Instagram sobre maternitat amb gairebé 29.000 seguidors (@bocinsdemi), els havien ofert diferents llocs per poder dutxar-se o passar la nit.

Albert ja havia participat en altres episodis similars amb l’agrupació SOS 4x4 com a l'Espluga de Francolí quan el 2019 va quedar molt afectada pel temporal Glòria.

Amb el seu tot terreny Albert i Julià no van poder carregar desenes de caixes i bosses que els van portar els veïns de Cervera. Quan tornin el traslladaran a un punt de recollida perquè pugui arribar a les zones damnificades.

Ajuda de dos agents de Guissona i Tàrrega

Carlos Atienza, de la Guàrdia Municipal de Guissona, es desplaçarà dilluns a València.Carmina Marsiñach

Carlos Atienza, de la Guàrdia Municipal de Guissona, es desplaçarà a València per efectuar tasques de seguretat davant els robatoris i saquejos que s’estan produint a les zones afectades pel temporal, informa Carmina Marsiñach. Partirà dilluns, juntament amb dos agents de la Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola i un altre de la Guàrdia Urbana de Manresa. Els acompanyaran set vehicles, dos furgonetes i quatre motocicletes de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Atienza explica que els cossos han fet una crida interna per trobar voluntaris i rellevar els companys que ja fan dies que treballen en la Comunitat Valenciana. En el seu cas, la setmana que ve tenia uns dies de vacances i l’han autoritzat perquè hi pugui anar. “Només hi anirem tres dies, però probablement d’aquí a un mes hi tornarem”, diu, i assegura que els treballs duraran mesos. Part de la seua família viu a València, encara que en una població no afectada. No obstant, el seu oncle, que treballa al port de la capital valenciana conduint un tràiler, va perdre el vehicle amb la riuada.

Així mateix, agents de la Policia Local de Tàrrega també s’han desplaçat a Aldaia amb un vehicle de la brigada municipal per ajudar les persones damnificades, en el marc d’una comitiva mobilitzada per la International Police Association (IPA).