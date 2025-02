Tallen el Carreró de les Bruixes per seguretat

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Cervera ha tallat un tram del Carreró de les Bruixes per risc de despreniments en una casa en ruïnes. S’ha prohibit el pas a l’altura del carrer Sant Bernat fins el carrer Sebolleria, a la plaça Major. Segons l’alcalde, Jan Pomés, es tracta d’una problemàtica generalitzada a tot el nucli antic de la capital de la Segarra. “S’està envellint moltíssim i des de l’administració és molt complicat trobar una solució, més enllà de parlar amb els propietaris perquè ho arreglin. Ens sentim impotents perquè ens trobem davant d’una situació de bloqueig”, va assegurar.

La Paeria de Cervera ha iniciat l’expedient de ruïna de l’immoble deteriorat, per instar el propietari a enderrocar la part de l’edifici afectada. En aquest cas, pertany a la immobiliària d’una entitat bancària. Fa uns anys, ja es va haver de demolir una part d’aquesta casa, que dona al carrer Major i on es va habilitar una falsa façana. Actualment, l’ajuntament intenta contactar amb el banc, però de moment no ho ha aconseguit.

Probablement, els actes de l’Aquelarre del Dimecres de Cendra s’hauran de resituar de nou

Val a recordar que, l’estiu de l’any passat, també van tenir problemes amb un immoble del carrer Sant Bernat que presentava risc de despreniments. “Aquesta casa encara ha empitjorat durant aquest últim any i es preveu fer un tancament perimetral més gran per seguretat”, va explicar Pomés.

Va assegurar que, en aquest cas, encara és molt més complicat localitzar els propietaris, ja que pertany a un fons voltor. “A l’agost vam aconseguir contactar-hi, però l’havien venut a un altre banc. No hi ha manera de trobar-los”, va lamentar l’alcalde.

Per aquesta raó, l’any passat els actes de l’Aquelarre previstos per al Dimecres de Cendra a la plaça Sant Bernat i al Carreró de les Bruixes es van traslladar a la plaça Major.

Ara, amb aquesta segona casa en ruïnes a la mateixa zona, Pomés ja va avançar que afectarà “segur” als actes de l’Aquelarre, i no confien que pugui estar solucionat a finals d’agost.

El 2024 passat, la setmana després de l’Aquelarre, també es va esfondrar un mur d’un immoble ubicat entre Sant Domènech i Cal Racó. La paret va caure a la zona on s’ubica l’espai VIP de l’Aquelarre. El consistori manté converses amb el propietari perquè pugui arreglar-lo de cara a l’edició d’aquest any.