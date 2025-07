Els Bombers treballen en un incendi agrícola a Torrefeta que obliga a confinar diversos municipis i ja ha cremat 1.000 hectàrees

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Un incendi agrícola s’ha declarat aquest dijous al terme municipal de Torrefeta i Florejacs, a la comarca de la Segarra. Segons informa el cos de Bombers de la Generalitat, fins a 33 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris del MAER (Mitjà Aeri d’Extinció i Rescat) treballen des de les 17:08 hores per controlar les flames. L’incendi presenta una evolució complexa a causa de les condicions meteorològiques, amb el flanc de dret contingut però l’esquerre expandint-se per efecte dels vents generats per les tempestes properes.

Vista de l'incendi des de Guissona.

Protecció Civil ha activat una ordre de confinament per als municipis de Cabanabona, Vilalta (al terme municipal de Vilanova de l’Aguda) i diverses masies aïllades de la zona. Les autoritats recomanen a tots els habitants d’aquests nuclis que es quedin als seus domicilis amb portes i finestres tancades i que evitin sortir a l’exterior fins a nou avís.

El fum és visible des d'Agramunt i la majoria del pla de Lleida.Paco Guerrero.

Les flames també han obligat a tallar la carretera L-313 entre Ponts i Guissona, al tram dels quilòmetres 4 a 20.

Els Agents Rurals han realitzat una primera avaluació del terreny afectat, estimant que les flames han cremat aproximadament 1.000 hectàrees, la major part terreny agrícola.