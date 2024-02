Malgrat, contra un bosc de plaques solars

El grup Forestalia projecta dos parcs grans centrals solars, els Clotets i el Tarròs, que envoltarien amb un total de 107.100 plaques solars el poble medieval de Malgrat, un nucli agregat de Cervera habitat per vuit veïns. La Paeria va emetre informes desfavorables la setmana passada a aquests dos projectes, en tramitació davant de la Generalitat de Catalunya. L’alcalde, Jan Pomés, va explicar que el consistori els considera inviables, ja que estan previstos en una zona protegida per l’interès de la seua biodiversitat.

També l’associació Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs (EFES), va presentar al·legacions als dos parcs. El secretari de l’entitat, Ramon Saball, va afirmar que el promotor pretén fragmentar una gran central solar en dos perquè les tramiti la Generalitat. Altrament, sumaria 55 MW de potència i correspondria a l’Estat decidir si l’autoritza o no, al superar el llindar dels 50 MW. L’associació també qüestiona aquests projectes al trobar-se en terrenys inundables i per la seua afectació al territori, tant per l’impacte al paisatge com perquè requeriran la construcció de noves línies elèctriques per evacuar l’energia dels panells solars.L’alcalde pedani de Malgrat, Joan Riu, considera que la proximitat d’aquestes grans centrals solars respecte al poble representaria un impacte desfavorable. “El lloc perdria el seu atractiu i això afavoriria la despoblació”, va dir, i va qualificar els dos projectes com un atemptat contra el patrimoni històric i natural de Malgrat. Ara per ara, estan paralitzats. El mes de novembre passat, la comissió d’Urbanisme els va deixar en suspens juntament amb d’altres instal·lacions solars, fins que tinguin assegurades les línies d’evacuació.Els panells solars es desplegarien com un anell entorn de Malgrat, de manera que el poble quedaria pràcticament envoltat. Aquesta localitat conserva un dels castells medievals més antics de la Segarra, documentat l’any 1078 i que ha estat restaurat recentment. També manté oberta una església romànica i el poble conserva l’urbanisme característic circular de l’etapa medieval.

Una zona molt poc poblada al nord de Cervera

L’entorn de Malgrat és una zona molt poc poblada situada al centre de la Segarra i apartada de les principals vies de comunicació. En aquest marc es troben també les poblacions de la Prenyanosa i de Castellnou d’Oluges, que en total no arriben als seixanta habitants. El parc solar dels Clotets, previst a l’oest de Malgrat, requeriria una inversió total de 22.143.232 euros, mentre que el del Terròs, previst a l’est de la població, tindria un cost de 19.536.878 euros.