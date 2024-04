El Fòrum de l'Oli d'Oliva Verge Extra de Torrebesses donarà eines als productors per abordar la comercialització

detail.info.publicated acan

Torrebesses celebrarà els dies 19 i 20 d'abril el Fòrum de l'Oli d'Oliva Verge Extra, una jornada que impulsa l'ajuntament amb l'objectiu de convertir-la en un punt de trobada per als professionals del sector de les comarques de Ponent. L'edició es centrarà en ajudar i donar eines als productors perquè puguin millorar el posicionament i la comercialització dels seus productes al mercat. Serà a partir de quatre ponències que impartiran professionals de màrqueting i del territori on s'espera l'assistència d'una cinquantena de productors. La jornada professional es celebrarà el divendres 19 d'abril, mentre que l'endemà s'ha programat una ruta teatralitzada i musicada de l'oli i la pedra seca pel municipi oberta al públic.

El diputat de Cooperació Municipal de la Diputació de Lleida, Fermí Masot; l'alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, i la primera tinent d'alcalde i regidora de Turisme de Torrebesses, Virtuts Fernández, han presentat a la Diputació de Lleida el Fòrum de l'Oliva d'Oliva Verge Extra.

La jornada professional abordarà la relació entre marca, territori i comercialització efectiva. Urrea, ha explicat que el programa s'ha dissenyat a partir de les inquietuds i peticions dels propis productors.

S'han programat quatre ponències on es tractarà, entre altres, les experiències turístiques al voltant de productes d'alta qualitat, el màrqueting emocional i les oportunitats que obre la via de l'exportació. També es repassarà les eines del programa Leader pel desenvolupament rural. A banda, en el marc e la jornada es presentaran també els resultats d'un informe sobre etiquetatge i packaging, elaborat per l'edició.

És la segona edició presencial del fòrum, a banda d'algunes jornades telemàtiques que es van fer durant la pandèmia. Per primera vegada, la trobada s'obre al públic general amb una ruta teatralitzada i musicada de l'oli i la pedra que recorrerà diferents indrets del municipi el dissabte 20 d'abril a les 10 hores.

La visita, de la mà del grup Teatralitzat, inclourà una ruta de proximitat de la pedra seca, una visita al Molí del Bep de Canut i a l'Església nova i finalitzarà amb un tast de productes del territori a la Cooperativa de Torrebesses. Tant la jornada professional com la ruta turística són gratuïtes i tenen places limitades amb inscripció prèvia.