Trobades i descobriments a Tessalònica

Creat: Actualitzat:

L'institut Seròs participa en el projecte Erasmus 'Reporters of a green Europe', fruit de la seva trajectòria com a “escola verda”. En aquest article, alumnes de tercer d'ESO exposen la seva experiència d'una estada a Grècia en el marc d'aquesta iniciativa europea.

L’institut Seròs ha participat en el projecte Erasmus Reporters of a green Europe a Grècia. Els alumnes Marta Agustín, Miquel Badia, Marwa Blout, Leonard Cintas, Bassma Elbourkh, Marina Gulerez, Miquel Montoy, Isra Rouine i Asmae Tahri de 3r d’ESO i les professores Carme Messeguer i Montse Zanuy ens hem endinsat en el projecte traslladant-nos durant una setmana a la ciutat de Tessalònica, a la regió de Macedònia. El viatge a Grècia ha estat per a tots nosaltres una experiència plena de vivències i descobriments.

Tot va començar amb l’arribada a Tessalònica un dimecres. El primer dia, dijous 7 de març, va ser intens. Ens van rebre a l’institut 8è Liceu de Tessalònica, on vam conèixer els nostres companys i vam participar en diverses activitats, com una presentació sobre el canvi climàtic.El divendres vam visitar la Torre Blanca, una antiga presó d’època otomana, i el Museu Arqueològic. Una de les curiositats que vam aprendre és que en les monedes dels successors d’Alexandre Magne apareix sempre en el revers l’efígie d’Alexandre, per donar a entendre que eren els seus continuadors. Després, vam explorar la part bizantina de Tessalònica. El dissabte va començar amb una visita al Museu Etnològic, on vam descobrir la vestimenta grega tradicional de diferents èpoques i festivitats. Tot seguit, excursió a Perea, un poble vora mar. Al vespre, de tornada a Tessalònica, vam gaudir d’una experiència gastronòmica al bar-restaurant Skyline amb vistes espectaculars sobre la ciutat.El diumenge vam participar en un dinar amb els nostres companys grecs, degustant menjars típics en una taverna. Després, tots vam anar a seguir la rua de carnaval. La jornada va culminar amb un passeig en un vaixell pirata on vam veure la posta de sol al Mar Egeu.El dilluns vam emprendre ruta a Vergina (l’antiga Eges) per veure les tombes dels reis macedonis i el palau de Filip II, explorant la història antiga de Grècia. Vam veure l’autèntica tomba del rei Filip II, el pare d’Alexandre Magne, i la d’un dels fills d’Alexandre. També hi havia exposades la caixa d’or on es guardaven les restes de la cremació de persones de la reialesa i les seves pertinences i objectes de valor. Tot seguit, vam anar a visitar les ruïnes de l’antic palau de Filip II, un edifici de més de 15.000 m2 i el lloc on van coronar rei Alexandre Magne l’any 336 amb només 20 anys. És la construcció palatina més gran de l’antiga Grècia. Pocs metres més enllà, s’ubica el teatre on van assassinar el rei Filip II. Finalment, vam visitar el museu d’Eges. Per acabar, vam anar a Véria, on vam visitar l’antic barri jueu, anomenat Barbuta.El dimarts 12 de març vam passar el matí a l’institut. Les nostres companyes d’Escoles Verdes van entrevistar una professora i tres alumnes per saber com treballen el reciclatge i compartir punts de vista sobre el canvi climàtic: de fet, tots dos països pateixen la manca de pluja. Seguidament, vam celebrar el dia del número π amb alumnes de 1r de Batxillerat i vam fer entre tots una bandera de la UE reciclant taps d’ampolla. El dimecres, darrer dia, vam jugar un partit de bàsquet catalans contra grecs i vam plantar, entre tots, una olivera, símbol del Mediterrani, per crear un lligam durador entre nosaltres. I així, el viatge d’Erasmus va arribar al seu final, amb experiències compartides i amistats internacionals que esperem que perdurin. De fet, ens retrobarem amb alguns d’ells el proper curs: ens tocarà fer d’amfitrions i ens han posat el llistó ben alt.

El punt de vista dels estudiants de Secundària L’Europa en blau i en verd on els alumnes fan de periodistes

Aprofitant la nostra trajectòria com “escola verda”, l’octubre passat vam iniciar el projecte Reporters of a green Europe, que durarà fins al proper desembre per conèixer altres centres d’Europa, esbrinar com s’hi promou la consciència ecològica, i explicar-ho com si fóssim periodistes. A banda de l’estada a Grècia, aquest mes un altre grup d’alumnes del mateix nivell visitarà un centre de Tychy, a Polònia. Ens preparen un intens programa cultural, que inclou visites a Cracòvia i a Auschwitz. A més, una alumna de segon de Batxillerat va fer intercanvi amb una companya de Graz, a Àustria, i al setembre una altra anirà a un institut de la Bèlgica francòfona.

«Hem descobert la seva cultura, l’idioma i els seus costums» «En aquest viatge, les fronteres han perdut el seu significat» «Sobretot recordo l’amabilitat de la gent amb nosaltres» «A Àustria porten l’ecologia a l’ADN, tot està molt net» «Em vaig sentir acollida per la ciutat i els seus habitants» «He millorat la relació amb les professores i els companys»