Chulería, Joder! i Batec, protagonistes de l'Ensorrada

La formació basca Chulería, Joder! serà un dels grups que actuaran dissabte en la cinquena edició del concert biennal de l’Ensorrada, de Rosselló, que organitza aquest col·lectiu cultural a l’antiga colònia tèxtil d’Alkanís. Els acompanyaran com a caps de cartell el grup Batec, que presenta nou disc, No és un simulacre. La banda, formada per músics del Vallès i Ponent s’ha convertit en un referent en l’escena del punk-rock catalana amb gires per tot l’Estat i Europa. El festival serà també un escenari obert a formacions lleidatanes i actuaran Gos Mullat (hardcore-punk) d’Alcarràs i Pork Chop Boys (punk-folk acústic), un duet format a les Garrigues.

Així mateix, està previst el debut del grup de Tremp Los Ingenieros de la Universidad de Oklahoma, i hi haurà l’actuació de The Strio i Fox System.L’entrada és gratuïta i hi haurà servei de barra i menjar. Segons va explicar Genís Casanova, membre del col·lectiu de l’Ensorrada, el festival estarà obert també a altres varietats musicals com el folk i música rumba, entre d’altres.