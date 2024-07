Les Jornades per a l'Excel·lència, amb els joves del Pirineu com a protagonistes

Els joves del Pirineu seran aquest any els protagonistes de les Jornades per a l’Excel·lència, que se celebraran a Esterri d’Àneu els dies 4 i 5 d’octubre. L’onzena edició d’aquest cicle de conferències i debats portarà el títol Joventut al Pirineu. Projecte vital i professional, i comptarà amb la participació de l’exfutbolista Bojan Krkic, l’actor Marc Buixaderas, la piragüista Mònica Dòria i l’escriptor i filòsof Ferran Sáez, entre d’altres. Els organitzadors esperen reunir més d’un miler d’assistents, entre els que acudeixin presencialment a les sessions i els que les segueixin a través d’internet.

Les jornades abordaran qüestions com les possibilitats de formació i emprenedoria, l’accés a l’habitatge i les noves tecnologies i el paper social dels centres educatius i l’associacionisme, entre d’altres. Els joves del Pirineu han contribuït a l’organització d’aquestes sessions, a través de processos participatius celebrats mesos abans perquè poguessin formular les seues propostes i expressar les seues necessitats i inquietuds.La Diputació va acollir ahir la presentació de les jornades. El president de la corporació provincial, Joan Talarn, va destacar el valor d’aquesta iniciativa per assegurar “un Pirineu viu, en el qual puguin quedar-se els que ja hi viuen”. L’alcalde d’Esterri d’Àneu, Pere Ticó, va recalcar el paper d’aquestes jornades com a “punt de trobada i reflexió de professionals”. El president de les Jornades per a l’Excel·lència, Jesús Montoliu, va subratllar que “la veu dels joves és escoltada i són els protagonistes” d’aquest esdeveniment.