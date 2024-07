Alerten sobre l'“estat crític” de l'aranès i reclamen potenciar-ne l'ús

Les diferents columnes de la Corsa per sa Lengua van confluir a Vielha. - GORKA MARTÍNEZ PER LENGUA VIUA

“L’aranès està en una situació crítica”, va advertir ahir a Vielha l’associació Lengua Viua, davant de més d’un miler de persones que van participar en la trentena edició de la Corsa per sa Llengua (vegeu el desglossament). L’entitat va recalcar que, després de tres dècades de reivindicacions i treball en favor de la llengua pròpia de la Val, aquesta ha guanyat presència a les escoles i les institucions. Tanmateix, l’ús social està estancat o fins i tot retrocedeix en alguns aspectes.

Per aquesta raó, va instar els joves a parlar aranès de forma habitual i a donar-li presència a les xarxes socials. L’associació va reclamar també a la Generalitat completar el desplegament de la llei de l’aranès i va instar totes les administracions de la Val, des del Conselh fins als ajuntaments, a “donar exemple” en l’ús de l’aranès i promocionar-lo. “La nostra llengua també ha de ser un atractiu turístic”, va argumentar.

D’altra banda, l’entitat va presentar un nou projecte cultural, batejat com Era peada de Mossen Condó Sambeat. L’objectiu és mostrar versos d’aquest poeta aranès en espais públics de cada població de la Val, acompanyats de codis QR que permetran accedir a informació addicional.

Més d’un miler de persones conflueixen a Vielha

Nombrosos veïns de tota la Val d’Aran van participar ahir en la trentena edició de la Corsa per sa Lengua per reivindicar l’ús de l’aranès. Van partir des de Montgarri, Les i el port de Vielha i van formar tres columnes els integrants de les quals van recórrer caminant o corrent diferents localitats de la vall i van confluir a la capital aranesa, on va reunir més d’un miler de persones. Allà la jornada va prosseguir amb discursos i una actuació musical a càrrec del grup Nadau. El premi que entrega cada any l’entitat va ser per a una vintena d’empreses, institucions i col·lectius que li han donat suport en la defensa de l’aranès.L’associació Lengua Viua organitza des del 1994 aquest esdeveniment festiu i reivindicatiu, que té lloc l’últim diumenge del mes de juliol. Joanet Carabia, membre de l’entitat, va recordar que aquesta convocatòria “és una crida social”, va apuntar, en un moment en què l’aranès es troba “en perill d’extinció”.