La cistella de la compra s'encareix amb la fi de les rebaixes temporals de l'IVA

Les campanades de final d'any impliquen un bon nombre de canvis fiscals i molts afectaran de forma directa les famílies. La cistella de la compra tornarà a encarir-se i el pa o les fruites de nou hauran de pagar un 4% de l'IVA, el mateix tipus que s'aplicarà a l'oli d'oliva, que anys enrere tributava a un 10%.

“Els costos relatius a la gestió dels residus (...) hauran de ser sufragats pel productor inicial de residus, pel posseïdor actual o per l’anterior posseïdor de residus”, assenyala l’article 11 de la Llei de Residus, que des de fa més de dos anys situa en l’11 d’abril del 2025 el límit per aplicar “una taxa o, en el seu cas, una prestació patrimonial” que “reflecteixi el cost real, directe o indirecte, de les operacions de recollida, transport i tractament dels residus” i que “permeti implantar sistemes de pagament per generació”.

Aquest marc normatiu ha fet que el gruix dels ajuntaments, que en general assumeixen ara un 30% del cost d’aquest servei, optés per apujar la taxa per al 2024 argumentant que és un mandat estatal i comunitari (la llei 7/22 trasllada una directiva), a la qual cosa s’afegeix l’entrada en vigor l’any passat de l’impost estatal sobre les escombraries, que a Catalunya suposa 65 € per tona (un 62% més car) i s’aplica des del 2020.

Els augments, amb excepcions com la congelació de Mollerussa, van del 7% al 35% Una cistella de la compra de 100 euros a l’acabar el 2021 ara suposa un desemborsament de 128 La demarcació té entre 32.000 i 33.500 “treballadors pobres” que no arriben a final de mes

La forquilla de les pujades, que inclou alguna congelació aïllada com la de Mollerussa, va del 7,5% de l’Alta Ribagorça al 30% del Solsonès o el 35% d’Artesa de Segre, entre altres municipis.

En aquest sentit, algunes d’aquestes pujades de taxes arriben després de les registrades ja aquest any, quan hi va haver augments del 25 per cent en els municipis amb illes de contenidors del Segrià (5% per als del porta a porta), el 57% de la mancomunitat que gestiona els municipis de la zona sud de l’Alt Urgell, el 70% d’Alpicat, el 19,8% de la Seu i el 10% de Mollerussa.

A Lleida capital, la taxa d’escombraries del 2025 tindrà una tarifa base de 81,05 euros anual i una altra variable en funció de la mida de l’habitatge: per als de fins 100 m² serà de 13,85 euros (94,40 en total); per als d’entre 100 i 170, de 30,55 (111,60 euros en total) i per als de més de 170 metres, de 47,30 (128,35 euros en total).

Per a les zones amb porta a porta, la tarifa variable serà inferior i a l’Horta tots els veïns pagaran 66,95 euros.

Fins ara la taxa es calculava per categories de carrers i el canvi de model comportarà triplicar el rebut per als veïns de carrers amb els nivells més baixos. Els bars, restaurants, supermercats, autoserveis, cines, sales de ball, discoteques, hostals i hotels pagaran un mínim de 618,50 euros i el 2026 s’incrementarà fins als 883,30 euros. El 2026, la taxa mínima per a particulars en zona urbana assolirà els 128,15.

Una altra taxa que pujarà a la capital serà la de zona blava, en un marc que coincideix amb el de la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions l’1 de gener (vegeu la pàgina 11). La Paeria doblarà les places de baixa rotació fins a les 1.265 i el preu per estacionar-hi pujarà un 16% per als vehicles que no tinguin etiqueta ambiental, al passar de 0,6 a 0,7 euros per hora.

Per als de categoria B l’increment serà del 8% (pagaran 0,65 euros) i els de la C mantindran les mateixes tarifes que aquest any (0,60 €/hora). Els vehicles amb etiqueta Zero tindran un descompte de 5 cèntims (0,55) i els Eco, de 10, fins als 0,50 euros/hora.

Pel que fa a les places de rotació convencional, es mantindrà la tarifa d’1,25 euros per hora per als vehicles de categoria C. Per als que no tinguin etiqueta pujarà un 8%, fins als 1,35 euros, mentre que per als que tinguin la B l’increment serà del 4%, fins a 1,3 euros. Per contra, els vehicles Eco pagaran menys, 1,20 euros, i per als d’etiqueta Zero baixarà encara més, els 1,05 euros.

Les famílies lleidatanes començaran a notar dimecres els efectes de les pujades fiscals quan vagin a fer la compra, ja que desapareixen les rebaixes de l’IVA. L’inici de la guerra d’Ucraïna i l’encariment de molts costos de producció van portar els preus dels aliments a viure una escalada de preus que posaven contra les cordes moltes economies domèstiques. Llavors, el Govern de Pedro Sánchez va decidir aplicar una rebaixa de l’IVA a aliments de primera necessitat que ha anat reduint gradualment. Però l’1 de gener desapareixen de forma definitiva. Així, productes bàsics com el pa, els ous, les fruites o les verdures venien tributant a un 2 per cent. Ara, recuperaran el seu tipus habitual, que és el doble.

L’oli d’oliva també paga aquests últims dies de l’any un 2% de l’IVA, malgrat que en aquest cas la mesura ha vingut lligada al fet que una sequera històrica va enfonsar la producció a Lleida i a tot l’Estat. Per a moltes llars, es va convertir en un article considerat de luxe, perquè no era estrany haver de pagar dotze i fins i tot catorze euros per un litre als supermercats.

Ara, la tendència és la contrària perquè, a pesar que Lleida torna a tenir una collita molt curta, la gran productora Andalusia normalitza la seua collita. Així les coses, l’any que ve tributarà al 4%. Dobla l’IVA actual, però no recupera la que tenia abans de la crisi, que era d’un 10%.

Altres aliments que també pujaran de preu amb l’entrada de gener són les pastes o els olis de gira-sol, que passaran de tributar a un 7,5% de l’IVA a fer-ho en un 10%.

Aquestes pujades obligaran el petit comerç i les cadenes de distribució a un nou esforç per aplicar el canvi de l’Impost del Valor Afegit dimecres, amb la nova retolació de preus. Però sobretot convertirà la temuda pujada del gener en una mica més costeruda per a les famílies.

Això sí, succeeix en un moment en què l’evolució dels preus dista molt dels últims exercicis. En el que va d’any, els lleidatans s’han enfrontat a un encariment dels preus dels aliments i les begudes d’un 2,6%.

Però al llarg del 2023 el repunt havia estat d’un 7,7% i en l’exercici anterior, el 2022, en el qual va començar la guerra d’Ucraïna amb la invasió per part de Rússia, anar a fer la compra havia arribat a encarir-se un 15,8%.

D’aquesta forma, la inflació d’aliments i begudes s’ha moderat, que no baixat. Dit d’una altra forma, si una família omplia la seua cistella amb productes per valor de cent euros, a l’acabar el 2022 n’havia de pagar 115,8. Un any després eren ja 124,7 i aquest novembre pràcticament 128.

El salari dels lleidatans ha guanyat poder adquisitiu aquest any que està a punt d’acabar. La conselleria de Treball té comptabilitzada una millora mitjana del 3,38% en els convenis que s’han subscrit aquest any a la província. Mentrestant, l’Institut Nacional d’Estadística xifra en un 2,7% la pujada de preus en els últims dotze mesos. És a dir, que les nòmines han pujat de mitjana un 0,68 punts més que els preus. S’ha de tenir en compte que els convenis provincials o d’empresa firmats aquest any afecten 5.518 companyies i 51.093 treballadors. És a dir, que afecten un de cada tres afiliats a la Seguretat Social.

La resta poden regir-se per acords laborals que estan en vigor durant diversos anys o amb un àmbit d’aplicació que pot ser el conjunt de Catalunya o de l’Estat.

Malgrat la millora, aquesta situació no evita que a Lleida hi hagi un elevat percentatge dels anomenats “treballadors pobres”, aquells que amb prou feines arriben a final de mes o que, directament, no poden fer front amb un mínim de dignitat a les seues despeses i obligacions econòmiques.

UGT estima que entre un 20 i un 21% dels treballadors de la demarcació s’enquadren en aquest grup. Tenint en compte que Lleida té 159.698 afiliats al règim general de la Seguretat Social, entre 32.000 i 33.500 lleidatans són “treballadors pobres”.

Els salaris a la demarcació es mantenen com els més baixos de tot Catalunya. El sou mitjà a les comarques lleidatanes és de 22.471 euros, segons les últimes dades oficials de l’Agència Tributària. Queden clarament per sota dels 23.981 de mitjana estatal i encara més dels 26.806 de Catalunya.

A més, es manté la bretxa de gènere i si els lleidatans ingressen a l’any sous mitjans de 23.804 euros, elles s’han de conformar amb 20.869.

Aquest 2024 que està a punt d’acabar ha tingut un IVA canviant, en funció del preu de l’electricitat al mercat a l’engròs. Ha oscil·lat entre el 21%, que ara serà inamovible, i el 10% rebaixat quan el preu del mercat elèctric superava els 45 euros el megawatt hora el mes anterior.

Hi ha 19.630 lleidatans que reben un complement perquè la seua pensió ni tan sols assoleix el mínim. A més, 3.600 reben una pensió no contributiva.

D’una banda, la quota per nodrir el fons de reserva de la Seguretat Social passa a ser d’un 0,8% del sou brut mensual. L’empresa pagarà el 0,67% i el treballador assumirà el 0,13% restant. Aquesta pujada també s’aplica als autònoms, és a dir, afecta els 205.579 afiliats a la Seguretat Social.

Per una altra part, per als salaris més elevats també hi ha canvis importants. També a partir del 2025 es comença a aplicar el recàrrec extra als sous que se situïn per sobre de la base màxima de cotització (4.909,5 euros mensuals el 2025).

El rebut de la llum recupera també el 21% d’IVA amb preus a l’alça

Els preus de l’energia van ser els primers que es van descontrolar al començar la guerra d’Ucraïna i una de les mesures que va aplicar el Govern central per alleugerir la càrrega de les famílies va ser la rebaixa de l’IVA. Doncs bé, amb el nou any es recupera també definitivament la tributació preguerra i els rebuts inclouran un impost del valor afegit del 21%. L’IVA de la llum torna al 21% en un moment d’encariment de l’electricitat. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) calcula que la factura elèctrica d’una llar mitjana a Espanya pot encarir-se un 13%. Segons els seus càlculs, una factura mitjana pujarà uns 118 euros a l’any per als qui tenen una tarifa al mercat lliure i uns 106 euros per als qui tenen tarifa regulada (PVPC). Ha efectuat aquest càlcul per a un consumidor mitjà amb 4,6 quilowatts (kW) contractats i 3.500 kilowatts hora (kWh) any de consum. I tot plegat en una recta final de l’any marcada per la pujada de preus de l’energia elèctrica. Avui torna a encarir-se i l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) explica que la tarifa elèctrica se situa en 136,15 euros el megawatt hora (MWh). Les hores més econòmiques són entre les 11 a 15 hores, mentre que arribarà a superar els 160 euros entre les 20 i les 22 hores.

Pròrroga d’abonaments de descompte al tren

El ministeri de Transports ha ampliat fins al 30 de juny els abonaments de Rodalies i de Mitjana Distància que permeten recuperar les fiances, de 10 i de 20 euros, respectivament, si es realitzen un mínim de trajectes (16 en l’antiga versió quadrimestral). L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha prorrogat fins al 30 d’abril la rebaixa del 50% en els abonaments T-Usual (recurrents) i T-Jove, aplicables a la línia de la Pobla de Segur i a Rodalies.

Descomptes per instal·lar plaques solars

Diversos ajuntaments de Lleida mantenen en la regulació de les seues ordenances fiscals descomptes en l’IBI (Impost de Béns Immobles) per la instal·lació de plaques solars d’autoconsum. Entre aquests consistoris se’n troben tres dels de més mida de la demarcació, com els de Lleida. Balaguer i Mollerussa, que bonifiquen un cinquanta per cent de la quota tributària, durant cinc anys en els dos primers casos i durant tres en el tercer.

La taxa es congela per la falta de Pressupostos

La taxa de sanejament es mantindrà congelada almenys fins que el Parlament aprovi els nous Pressupostos de la Generalitat. La pròrroga dels actuals números comporta el manteniment de les mesures tributàries de tot tipus que hi estan incloses i que no poden ser modificades mitjançant cap altre tipus d’instruments normatius com els decrets. Val a recordar que la gestió de l’impost està en mans de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Les pensions contributives de Lleida pugen uns 32 € al mes

Les pensions contributives pujaran l’any que ve un 2,8%, en línia amb la inflació mitjana dels últims dotze mesos. En el cas de Lleida, suposa una millora mitjana d’uns 32 euros mensuals o 448 d’anuals, tenint en compte catorze pagues. Per la seua part, les pensions mínimes i les no contributives pujaran entre un 6 i un 9%.

Sense pujar IBI, IAE, circulació i plusvàlua

Les ordenances fiscals del proper 2025 a la ciutat de Lleida preveuen la congelació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). Aquest any es va rebaixar un 2 per cent. De fet, en altres municipis lleidatans, com ara Mollerussa, l’IBI també es mantindrà igual. A més a més, a la capital del Segrià l’ajuntament ha aprovat congelar altres tributs municipals com l’impost de circulació, el que grava activitats empresarials (IAE), així com la plusvàlua.

Tarifes del taxi un 2,8% més cares a la capital

Les tarifes de taxi a la capital s’incrementaran el proper any un 2,8% de mitjana, després que aquest any ja pugessin un 2,6%. El preu del quilòmetre els dies feiners de 7.00 a 21.00 hores serà d’1,13 euros (+2,73%) i en les nits, dissabtes i festius, d’1,4 (+2,94%). D’altra banda, la percepció mínima serà de 5,33 euros (+2,90%) i de 6,29 € (+2,95%), respectivament. I la recollida a domicili, 1,75 € (+2,94%) i 2,14 € (+2,88%), respectivament.

L’euríbor permet la rebaixa més alta de la hipoteca en dotze anys

A falta d’un parell de dies de cotització, l’euríbor està a punt de tancar l’any entorn del 2,47%, amb una rebaixa d’un 1,2% al llarg de l’any. Suposa la caiguda més alta en els últims dotze anys i suposarà un alleujament per als soferts hipotecats amb crèdits a tipus variable. Com a exemple, aquells que tinguin revisió amb l’euríbor de final d’any i tinguin una hipoteca de 130.000 euros a 30 anys amb un diferencial d’un punt, tindrien una rebaixa de 98 euros en la quota mensual i passarien a pagar uns 626 euros.De cara a l’any que ve, els experts confien que l’euríbor i els tipus d’interès en general segueixin una tendència a la baixa, això sí, molt menys acusada que la que han viscut aquest 2024. Tot això en un mapa econòmic mundial carregat d’incerteses. A Europa, Alemanya està donant clars signes de debilitat, mentre que les mesures de Donald Trump, després de les seues múltiples amenaces comercials als dos costats de l’Atlàntic, es concretarien a partir del gener.

Més cotitzacions socials per apuntalar el sistema públic

Amb l’entrada del nou any entren en vigor també novetats en les cotitzacions socials.