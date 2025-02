Mor el conductor d’un turisme en un xoc frontal amb un camió a la C-12 a Corbins

Publicat per segre Vídeo de Jordi Echevarría Verificat per Creat: Actualitzat:

Un accident de trànsit ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda al quilòmetre 150 de la carretera C-12, al terme municipal de Corbins. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre s'ha produït al voltant de les 17:30 hores quan, per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i un camió.

Com a conseqüència del fort impacte, el conductor del turisme, que era l'únic ocupant del vehicle, ha mort a l'acte. Diverses dotacions d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets, incloent-hi sis dotacions dels Bombers de la Generalitat que han treballat en les tasques d'excarceració de la víctima, així com tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

També s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra per fer-se càrrec de la investigació del sinistre i la regulació del trànsit a la zona.

Arran de l'accident, la C-12 ha quedat tallada en ambdós sentits de la marxa al punt quilomètric 150, a l'alçada de Corbins. El SCT ha establert desviaments alternatius per als vehicles afectats mentre durin les tasques de neteja i investigació a la calçada.