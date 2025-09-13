Aitona viu un cap de setmana de collita de figues dins de Fruiturisme
Més de 30 participants cullen prop de 90 quilos de fruita en una experiència que vol connectar els visitants amb la terra i els productors locals
Aitona celebra aquest cap de setmana dues jornades de collita de figues en el marc del projecte Fruiturisme, una activitat que enguany ha viscut la seva segona edició consecutiva.
Més de 30 persones procedents de municipis com Cassà de la Selva, Berga, Pallejà, Barcelona i Mollerussa s'han aplegat a la Finca Figues La Negra, tant dissabte com diumenge, per viure de prop la màgia de collir la fruita, que ha arribat als 89 quilos.
El grup ha estat acompanyat pel regidor de Promoció Econòmica i pagès propietari de la finca, Jordi Vidal, qui ha destacat que l’objectiu de l’activitat és “oferir vivències úniques i connectar els visitants amb la nostra terra i el saber fer dels nostres productors”. La jornada ha finalitzat amb un esmorzar de germanor.
Viure Aitona més enllà de la floració
La recollida de figues d’aquest cap de setmana se suma a altres iniciatives celebrades darrerament: l’últim cap de setmana de juliol, un grup de persones vingudes d’arreu de Catalunya va recol·lectar préssecs, nectarines i paraguaians, superant els 200 quilos de fruita. Igualment, a finals de maig, 70 visitants van gaudir de l’experiència de collir cireres directament de l’arbre. Aquestes activitats de Fruiturisme s'estan consolidant en el calendari aitonenc d’esdeveniments, més enllà de la campanya de floració, entre finals de febrer i mitjans-finals de març.
Paral·lelament, segueixen en marxa les obres del Centre d’Interpretació de la Fruita Dolça, un equipament que esdevindrà clau per impulsar el projecte Fruiturisme i dotar Aitona d’un espai de referència vinculat a la fruita dolça, la cultura pagesa i el turisme sostenible.