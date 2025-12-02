El poble de Lleida que apareix al nou cupó de l'ONCE per ser "de pel·lícula"
La plaça de l'Església serà la imatge que representarà aquest municipi lleidatà en 5,5 milions de cupons dedicats a poblacions que han estat escenari de rodatges cinematogràfics
La plaça de l'Església, davant de l'Ajuntament d'Alcarràs, ha estat l'escenari de la presentació del cupó que l'ONCE dedicarà el proper diumenge 7 de desembre de 2025 a aquesta localitat lleidatana. Aquest forma part d'una sèrie monogràfica dedicada a localitats que han estat escenari de rodatges cinematogràfics, sota el lema 'Pobles de pel·lícula'. Un total de 5,5 milions de cupons difondran la imatge d'aquest municipi de Lleida arreu d'Espanya.
Durant l'acte de presentació, Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya, i Marcelino Cid, director de l'ONCE a Lleida, han lliurat a Jordi Castany, alcalde d'Alcarràs, i a Gerard Companys, tinent d'alcalde, una il·lustració emmarcada d'aquest cupó que mostra la plaça de l'Església com a imatge representativa del municipi.
El reconeixement arriba tres anys després que el municipi saltés a la fama gràcies a la pel·lícula "Alcarràs", dirigida per Carla Simón, que l'any 2022 va guanyar l'Os d'Or a la setanta-dosena edició de la Berlinale i es va convertir en la primera pel·lícula en català en rebre aquest prestigiós guardó. El film es va rodar íntegrament al municipi, comptant amb intèrprets ponentins no professionals —del mateix poble o de poblacions veïnes— com a actors i actrius.
"El cupó homenatja Alcarràs, un poble de cinema que ha estat escenari de la pel·lícula que porta el seu nom. I un reconeixement als seus ciutadans, als quals donem les gràcies per la seva generositat i solidaritat. I també per la confiança en els nostres productes de loteria responsable, social i segura. Compartim, doncs, un espai magnífic d'il·lusions", ha destacat Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya.
Altres municipis catalans inclosos en la col·lecció
A Catalunya, altres poblacions que han format part d'aquesta col·lecció de cupons són Sitges (Barcelona), Olot (Girona) i també ho farà Tarragona. Aquesta iniciativa no només serveix per promocionar el patrimoni cultural i paisatgístic dels municipis, sinó també per reconèixer el paper del cinema com a motor cultural i econòmic per a moltes localitats del territori català.