La cuina habilitada a la vella escola de Valmanya, llesta com a habitatge social per acollir una família. - A.P.

L’ajuntament de Pinós finalitzarà aquesta primavera la remodelació de l’antiga escola del nucli de Valmanya, tancada fa més de trenta anys i rehabilitada com a habitatge social, per acollir una família amb fills que ajudi a repoblar el municipi. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Xavier Vilalta, que va afegir que, una vegada instal·lats els serveis bàsics i la connexió elèctrica, el consistori farà una crida per les xarxes socials i municipals per convocar les famílies que estimin apuntar-se com a candidates. L’actuació ha suposat una inversió de més de 150.000 euros, dels quals 76.200 han estat sufragats per la Generalitat a través del programa pilot per promoure l’habitatge social, i 73.800 els aporta la Diputació. Les obres van començar a l’estiu de l’any passat.

En l’actualitat, l’escola té catorze alumnes encara que, segons Vilalta, molts d’ells passaran a fer formació Secundària en els propers anys, “de manera que és necessari garantir el futur del col·legi com a instrument per promoure el desenvolupament en el medi rural”. El consistori ja ha habilitat un immoble com a habitatge social que ja està ocupat per una família amb tres fills, dos a l’escola. També s’està adequant una altra casa vinculada al restaurant, tancat fa cinc anys. La família que l’habiti també pagarà 400 euros mensuals i tindrà dret a gestionar l’establiment, segons fonts municipals.