Des del setembre a Solsona s’han començat a impartir nous cicles de grau superior per complementar la seua oferta educativa de formació professional. Els cursos són d’automatització i robòtica industrial. Aquesta ampliació de l’oferta ha estat possible per la col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament local (Adlsolcar), que ha canalitzat la demanda del territori per donar més oportunitats als joves.