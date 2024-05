Agents de la Policia Local de Tàrrega salven la vida a un nadó que s'estava ofegant

Aquest dilluns, agents de la Policia Local de Tàrrega van salvar la vida d’un nadó de set mesos que s’estava ofegant. L'incident va tenir lloc al carrer de Folch i Torres a tres quarts d'onze de la nit, quan una patrulla en servei ordinari va trobar un grup de persones amb una nena de curta edat en braços, dirigint-se al CAP.

En adonar-se que el nadó s’havia ennuegat i no podia respirar, un dels agents va actuar immediatament, aplicant la maniobra de Heimlich al lloc dels fets. Aquesta acció va permetre que l’infant expulsés un tros de menjar sòlid que li obstruïa la gola, salvant-li la vida.

Quan l’ambulància va arribar, la nena ja es trobava estable i respirava amb normalitat. Tot i així, va ser traslladada a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per a una exploració completa i assegurar-se que no hi havia més restes de menjar al coll. Poc després, la nena va rebre l’alta en estar completament recuperada.

La ràpida intervenció dels agents va ser decisiva per salvar la vida de la nena. La família ha expressat el seu profund agraïment a la Policia Local per la seva eficaç intervenció.

La Policia Local de Tàrrega realitza regularment cursos de primers auxilis i disposa d’equips d’emergència, com desfibril·ladors, als seus vehicles per atendre les primeres necessitats de recuperació al lloc dels fets.