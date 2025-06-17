Nalec rehabilitarà l'edifici històric de cal Miró per ubicar-hi habitatges, una agrobotiga i espais socioculturals
El consistori preveu rebre un ajut de 347.289 euros a través del PUOSC
L'Ajuntament de Nalec preveu impulsar la rehabilitació de l'edifici històric de Cal Miró per ubicar-hi nous habitatges, una agrobotiga i espais per a activitats socioculturals amb l'objectiu de contribuir a l'arrelament de la població i a la diversificació econòmica d'aquest municipi de gairebé un centenar d'habitants. Per tal de dur a terme aquesta rehabilitació, el consistori l'ha inclosa en la sol·licitud d'ajuts del PUOSC 2025-2029 i preveu rebre una subvenció de 347.280 euros. L'Ajuntament va anunciar el projecte fa cinc anys, però l'esfondrament parcial de la teulada i els seus efectes sobre la fermesa de l'edifici van obligar a replantejar el projecte inicial.
La intervenció a cal Miró consisteix en dues actuacions. La primera inclou l'habilitació, a la planta baixa de l'edifici, d'un espai per a una agrobotiga i de sales polivalents multiusos per a la realització d'activitats socioculturals, amb la fusteria exterior i interior, la dotació de les instal·lacions d'electricitat, enllumenat, abastament d'aigua i xarxa d'evacuació d’aigües pluvials i residuals, i un lavabo.
També inclou la consolidació estructural dels murs de càrrega de la planta baixa i dels coronaments d'aquests murs i de les façanes principal i laterals, així com l'execució de la fonamentació i murs de formigó armat corresponent al futur nucli d'accessos de la part posterior de l'edifici i la restitució de la coberta terminal de l'edifici.
La intenció del consistori és construir nous habitatges a les plantes superiors per tal d'oferir-los a un preu assequible per poder atraure noves famílies al municipi. La segona actuació preveu la urbanització de l'antic pati posterior de cal Miró com a espai lliure i públic al servei de tota la població.
L'edifici històric, d'uns mil metres quadrats, data del segle XVII i està declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). L'edifici va passar a ser de titularitat municipal fa set anys i, a través d'una consulta popular, els veïns i veïnes van decidir no enderrocar-lo. L'Ajuntament havia previst iniciar les obres mitjançant una subvenció del PUOSC anterior (quinquenni 2020-2024), però l'esfondrament parcial de la teulada i els seus efectes sobre la fermesa de l'edifici van obligar a replantejar el projecte d'actuació inicialment presentat.
L'assignació total del PUOSC que li correspon a Nalec en el quinquenni actual és de 405.711 euros. L'Ajuntament destinarà la part no dedicada a la rehabilitació de cal Miró a l'arranjament de carrers.
La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, i l'alcaldessa de Nalec, Maria Assumpció Sansó, han mantingut una reunió aquest dimarts per fer seguiment del projecte de cal Miró i de la resta d'actuacions de millora dels serveis municipals que compten amb suport de la Generalitat.
Gil ha destacat la voluntat del Govern de "reforçar el seu suport als municipis, especialment als rurals, perquè puguin millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, generar oportunitats de vida i arrelar població". "Contribuir-hi encara més ha estat el propòsit del Govern a l'hora de dissenyar un nou PUOSC amb més recursos, amb més facilitats en la seva tramitació i amb més autonomia de decisió per als ajuntaments", ha assenyalat.