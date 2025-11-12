'Silenci' contra la violència masclista: 300 alumnes de Tàrrega recorden les víctimes registrades des del 2003
En el marc del 25N, s'han penjat els noms i les edats de les 1.483 víctimes registrades per l'Estat
Una impactant instal·lació llueix a la plaça Major de Tàrrega per recordar les 1.483 víctimes de violència masclista registrades a l’Estat espanyol des del 2003, any en què es van començar a registrar dades. Es tracta d’una instal·lació en què hi ha participat més de 300 alumnes de cinc centres educatius de la ciutat que ha dissenyat l’escenògraf Llorenç Corbella (Passerell) i que forma part dels actes organitzats per la Regidoria de Feminismes en el marc del 25N.
La instal·lació, que s’ha muntat entre ahir i avui duu el títol de 'Silenci' i compta amb diferents tanques d’obra que contenen els 1.483 cartells amb el nom i l’edat de cada víctima, acompanyats d’un penja-robes.
Corbella ha explicat que ha volgut “retre un homenatge a les víctimes de la violència masclista i, a la vegada, fer una crida perquè això no continuï passant. Artísticament, s’ha visibilitzat amb unes tanques d’obra, que representen una societat en construcció; uns papers de colors cridaners, per fer el crit d’alerta; i uns penja-robes buits, que simbolitzen l’absència de les víctimes.”
Per la seva banda, la regidora Alba Castellana ha volgut agrair “la implicació dels centres educatius de la ciutat en aquesta acció per no oblidar totes aquelles persones que han patit la violència masclista, una xacra de la nostra societat. Volem conscienciar els joves perquè lluitin i trenquin tots aquells silencis que permeten que la xifra de víctimes augmenti cada dia.”
El muntatge, en què hi han participat alumnes de les escoles Jacint Verdaguer, Vedruna, Alba, el Servei de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental i la Unitat d'Escolarització Compartida, també serà visible als comerços de la ciutat a través dels cartells de la campanya ‘Trenquem el silenci’, impulsada per l’àrea de Feminismes amb l’objectiu de denunciar els silencis còmplices de les violències masclistes. El dimarts 25 de novembre a les 12 del migdia a la plaça Major, Tàrrega clourà els actes del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones amb la lectura de la Declaració Institucional a càrrec de les autoritats i representants de les entitats del municipi.