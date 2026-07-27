Dues osses amb tres cries cadascuna a la Vall d'Aran: un fet inèdit registrat per DEPANA
Les imatges permeten veure els comportaments de l'espècie en un dels moments vitals més importants.
DEPANA ha col·laborat amb el Conselh Generau d'Aran per fer un seguiment de l'os bru a la Vall d'Aran, una zona amb nombrosos registres d'aquesta espècie en perill d'extinció.
Durant un seguiment de dos mesos, l'equip de naturalistes ha pogut documentar imatges mai vistes: dues osses amb tres cadells cadascuna. Aquest seguiment ha permès veure el comportament d'aquests animals en una de les etapes més sensibles del seu cicle vital.
Les imatges es van captar entre el maig i el juny d'aquest any. La primera ossa la van registrar durant 28 dies consecutius acompanyada dels seus tres cadells. En els últims dies el grup familiar va perdre un dels cadells per causes desconegudes. La segona ossa va ser vista 5 cops, també amb els seus cadells.
Les gravacions ajuden a documentar els comportaments dins el nucli familiar, els hàbits d'alimentació i d'activitat diària, entre altres aspectes sobre la seua biologia. Al llarg de la campanya de primavera se'n van monitorar 12 exemplars diferents.
L'any passat el Grup de Seguiment Transfronterer de l'Os Bru (GSTOP) va identificar 54 exemplars d'os bru al Pirineu català i 108 al conjunt del Pirineu, la xifra més elevada registrada fins ara. Aquestes dades, fetes públiques per la Generalitat de Catalunya el passat mes de març, confirmen la tendència positiva de recuperació de la població després de dècades de treball conjunt entre administracions, equips tècnics i entitats conservacionistes.
L'os bru està catalogat com a espècie en perill d'extinció al Pirineu i és objecte de protecció prioritària segons la normativa europea. Tot i la recuperació de la població, l'espècie continua essent vulnerable i requereix un seguiment científic rigorós, com també la consolidació de mesures que afavoreixin la convivència amb la ramaderia i la resta d'activitats humanes.