Instal·len el primer cartell divulgatiu sobre l'os bru a la Val d'Aran
El plafó difon pautes bàsiques de comportament en cas de produir-se una trobada amb l’animal
L’Associació de Defensa del Llop i de l’Os al Pirineu (ADLO) ha instal·lat aquest passat dissabte el primer cartell divulgatiu sobre l’os bru a la Val d’Aran. La iniciativa s’ha dut a terme al refugi dera Honeria, situat a la vall de Toran, dins del terme municipal de Canejan.
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L’objectiu d’aquesta acció és informar els excursionistes, visitants i la població local sobre la presència permanent de l’os bru en aquest territori. Alhora, el cartell difon unes pautes bàsiques de comportament en cas de produir-se una trobada amb l’animal, "una situació improbable però no impossible". Aquesta mesura preventiva pretén afavorir una convivència segura i respectuosa entre les persones i la fauna salvatge.
El cartell està redactat en aranès, català, castellà, anglès i francès, i el seu contingut ha estat elaborat amb l'assessorament d’experts en comportament de l’os. Aquest és el primer cartell d'un projecte més ampli que ADLO vol estendre a altres punts de la Val d'Aran.