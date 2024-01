Jarabe de Palo torna als escenaris amb un tribut a Pau Donés que aterrarà a Lleida el 22 de març

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Jarabe de Palo torna als escenaris amb un tribut a Pau Donés, una gira que aterrarà a Lleida el 22 de març i en la qual, a més d’escoltar els temes més coneguts de la banda, el xou comptarà amb projeccions audiovisuals.

L’espectacle, han informat els organitzadors, "va més enllà d’un concert a l’ús", ja que "a més de viure l’experiència d’escoltar els seus temes més coneguts, tocats en directe per la seua banda de sempre i interpretats per nous joves talents, el xou comptarà amb projeccions audiovisuals especials carregades de significat fent referència a Pau Donés". Mentre que Jordi Évole, Carlos Tarque, Andreu Buenafuente i Pau Gasol participaran virtualment, La Mari de Chambao protagonitzarà un vídeo dirigit per Eva Nilsen.

"L’espectacle estarà avalat visualment per vídeos i imatges retrospectives sincronitzades amb la música en temps real, i interaccions entre Pau i la banda i els cantants. Tindrem àudios originals de Pau, i comptarem amb la participació de personatges i amics seus que rememoraran grans moments de la seua amistat; tot això donant un sentit al concepte de l’homenatge que es porta treballant aquests dos últims anys i amb l’objecte de fer un espectacle que va més enllà d’un concert a l’ús", ha explicat Marc Donés. Aquest projecte, "demandat per fans i amics", és "un homenatge a la seua figura com a músic i com a persona en el qual hi haurà una barreja de rock and roll i nostàlgia".

Per interpretar vocalment els temes del repertori s’ha apostat per tres cantants amb "registres i d’àmbits musicals diferents que mostressin totes les facetes vocals i estils" de Pau Donés. Ernest Armengol (Barcelona 1975) aportarà la part "més rockera", Arturo Moreno (València 1988), el mestissatge, i María Pascual (Barcelona 1994) que ve del jazz, el vessant "més sensible i intimista".

La producció compta amb la direcció musical de Micky Forteza-Rey (coproductor de Jarabe de Palo) que ha estat una "persona clau" en la selecció de les composicions que s’interpretarà en el concert: 17 temes principals compostos originalment per Pau Donés, en diferents versions, que sintetitzen la història de Jarabe de Palo.

La banda de Jarabe de Palo serà la mateixa amb la qual Pau Donés va fer els seus últims concerts durant La gira 20 anys, el 2017. Álex Tenas (bateria), Jimmy Jenks Jiménez (saxòfon), Jaime Burgos (teclats), Jordi Vericat (baix), David Muñoz 'Gnaposs' (guitarres) i per poder "tornar a oferir la part més llatina dels temes dels inicis", s’ha integrat un nou percussionista, Luisito Guerra.

La gira començarà a Gijón el 9 febrer per seguir per Bilbao (10 febrer), Pamplona (11 febrer), València (15 febrer), Tarragona (16 febrer), Múrcia (17 febrer), Girona (23 febrer), Mallorca (8 març), Santiago (15 març), Coruña (16 març), Lleida (22 març), Saragossa (23 març), Sevilla (4 abril), Màlaga (5 abril), Granada (6 abril), Alacant (12 abril), Barcelona (16 i 26 d’abril) i Madrid (27 abril) són les ciutats confirmades.