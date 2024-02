Les obres de la plaça de les Escoles de Seròs on s’executen les obres. - MAGDALENA ALTISENT

L’ajuntament de Seròs porta a terme obres per remodelar la plaça de les Escoles, al centre urbà. Serviran per suprimir barreres arquitectòniques i fer-la accessible a tots els veïns, segons va explicar l’alcalde, Josep Antoni Romia. La plaça es va construir fa més de setanta anys i havia tingut pocs canvis des d’aleshores. És al centre de la població, on es troba el col·legi i l’ajuntament. Aquesta actuació ha suposat una inversió de 250.000 euros que finança íntegrament l’Estat. S’habilitarà una única plataforma, conservant totes les zones verdes i també la font.

Val a recordar que la font va ser destrossada fa més de dos anys, quan un grup de vàndals la va partir en tres trossos intentant arrancar les estelades que hi havia penjades. Posteriomente va ser restaurada.Romia va indicar que la intenció és que els treballs estiguin finalitzats al març, perquè la plaça pugui inaugurar-se en les pròximes Festes de Primavera, que se celebren a l’abril. “Esperem que aleshores la remodelació integral estigui acabada”, va dir. Les obres van començar fa uns dos mesos i, per evitar l’accés a la zona i facilitar els treballs, es va tancar tot el perímetre de l’enclavament, va indicar l’alcalde.

En la ruta religiosa amb enclavaments dedicats al Pare Palau i Santa Teresa Jornet

Aitona ha rebut dos ajuts per portar a terme obres de conservació i restauració a l’ermita romànica de Sant Joan de Carratalà. Aquest edifici, que data del segle XIII i és l’últim vestigi de l’antic castell i poble de Carratalà, compta amb una subvenció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i una altra de la conselleria de Cultura. En total, 88.548 euros, dels quals 64.114 procedeixen de la Generalitat i 22.435, de la Diputació.

L’ermita, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), ha patit diversos episodis de destrucció al llarg de la seua història, des de la Guerra de Successió (1701-1714), quan va quedar afectada part de l’església, i a la Guerra Civil espanyola (1936-1939), on un incendi va devastar el mobiliari litúrgic. Des d’aleshores, s’han portat a terme diferents obres de conservació i restauració: a l’església, el 1955, i en l’absis romànic, el 2019. A través de les subvencions rebudes, s’actuarà en la restauració de la volta, la coberta, arcs i paviment i en els laterals de l’ermita, que es troba dins de la ruta dedicada al turisme religiós que cada any rep nombrosos visitants. El turisme religiós és una altra de les activitats que ofereix la població i s’emmarca dins del Fruiturisme.