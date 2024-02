Les pluges eviten que l'inici de la campanya de reg dels Canals d'Urgell s'hagi d'avançar

Les pluges de l'hivern han evitat que la campanya de reg dels Canals d'Urgell comenci abans d'hora. El president de la Comunitat de Regants dels Canals d'Urgell (CGRCU), Amadeu Ros, ha assegurat que "de moment, no hi ha pressa per regar". La previsió és donar el tret de sortida a la campanya d'aquest any per Sant Josep, tot i que la junta del Canal d'Urgell encara ho ha de decidir.

Sigui com sigui, la campanya començarà amb restriccions per evitar un nou tancament del canal. Així s'ha fet saber a l'Assemblea General Ordinària de la CGRCU, on també s'ha acordat traslladar al Govern, de manera oficial, la "disconformitat" dels regants en relació als ajuts per pal·liar els efectes del tancament del canal.