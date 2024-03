Protecció Civil tanca les alertes per la ventada al Pirineu i pel risc fort d'allaus a la Ribagorçana-Vall Fosca

Protecció Civil ha tancat l'alerta per la ventada al Pirineu que va començar dijous i també pel perill d'allaus al sector de la Ribagorçana-Vall Fosca, que ha passat de risc fort (4 de 5) a marcat (3). Les precipitacions a les darreres hores han estat menys abundants del que estava previst, i per això ha finalitzat la prealerta ALLAUCAT. Pel que fa a les ratxes de vent de component sud, han superat els 130 km/h a les cotes altes del Pirineu i el Montseny (147 km/h a Certascan, 136 km/h al Puig Sesolles i 130 km/h a Ulldeter). Els Bombers de la Generalitat han atès una quarantena d'avisos relacionats amb la ventada, la majoria a Girona, metropolitana nord i sud.Principalment, els serveis que han requerit la presència dels Bombers han estat per retirar arbres caiguts i elements de façanes que han caigut o amenaçaven de caure a la via pública, sense causar cap mal ni desperfecte important. Durant els tres dies de l'episodi de vent, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha registrat 32 trucades corresponents a incidents menors situats a les províncies de Lleida, Barcelona i Girona. Els valors de vent registrats en cotes baixes del litoral durant l'episodi no han estat especialment elevats, amb registres de comarques costaneres amb ratxes superiors a 50 km/h. Tot i això, el vent sí que ha contribuït al temporal de mar per ser continu i amb molt recorregut marítim.