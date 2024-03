Alemanya assegura que el bòlid que va sobrevolar Catalunya i el País Valencià era un satèl·lit d'Elon Musk

Alemanya ha assegurat que el bòlid que va sobrevolar divendres a la nit el cel de Catalunya i el País Valencià era un satèl·lit d'Elon Musk. "Segons el nostre Centre de Coneixement de la Situació Espacial, es tracta de la reentrada d'un satèl·lit d'Starlink", han corroborat les forces aèries alemanyes –la Luftwaffe- en un missatge a X. El CSIC ja va descartar ahir dissabte la hipòtesi inicial que el bòlid fos un míssil balístic i va apuntar que es tractava d'un objecte en òrbita a la Terra que es va desintegrar en travessar l'atmosfera. El punt de llum –batejat com a SPMN290324ART- es va detectar sorgint de França, va recórrer Girona i Barcelona, per continuar direcció les Balears i acabar el seu recorregut al sud del País Valencià.El bòlid va ser captat per càmeres de diversos astrònoms col·laboradors del CSIC a Esparreguera, Benicàssim (Mont Bartolo) i Castelló de la Plana. Fa només tres dies, el 28 de març, es va detectar de matinada un altre bòlit esporàdic al cel d'Occitània captat per observadors des de Breda i Corbera de Llobregat.