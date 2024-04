Rosalía visita nens amb càncer a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La cantant catalana Rosalía va visitar dilluns per sorpresa nens i nenes hospitalitzades en una planta del Pediatric Cancer Center Barcelona, a l’Hopsital Sant Joan de Déu de la capital catalana. El mateix centre va publicar ahir, dos dies després de la cita, un vídeo a les seues xarxes socials, en el qual es pot veure l’artista visitant l’hospital per sorprendre la canalla, que es van mostrar sorpresos amb la visita. Visiblement emocionats, els nens i adolescents van poder conversar, cantar i ballar amb Rosalía, que fins i tot es va colar en la videotrucada que una de les pacients feia amb els seus amics. Durant les dos hores que va durar la visita, la cantant va cantar la seua cançó Di mi nombre al costat d’una nena que, des del seu llit, va acompanyar Rosalía picant de mans. Una altra pacient li va regalar un braçalet com a mostra d’afecte.

La cantant de Sant Esteve Sesrovires va saludar els professionals que treballen en aquest centre monogràfic al servei de nens i adolescents amb càncer i les seues famílies, inaugurat el 2022. El Pediatric Center de Barcelona atén uns 400 pacients cada any i és un dels més importants del món. L’hospital va destacar que “hi ha visites que són excepcionals” i va agrair el gest de la cantant catalana, que va celebrar que la seua visita pot suposar “una gran injecció d’energia per a tots aquests guerrers”.